Underhållsingenjör till Qestio
HR-Utveckling Dalarna AB / Civilingenjörsjobb / Borlänge Visa alla civilingenjörsjobb i Borlänge
2026-07-23
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Vill du vara med och utveckla framtidens industri?
Qestio hjälper industriföretag i Norden att utveckla och effektivisera sin produktion. Nu söker vi en underhållsingenjör som vill vara med och driva utvecklingsprojekt där teknik, analys och förbättringsarbete står i fokus.
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära våra kunder och bidra med din kompetens i varierande uppdrag. Du blir en del av ett engagerat team där kunskap, samarbete och ett genuint intresse för industrins utveckling genomsyrar vardagen. Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Som underhållsingenjör hos Qestio arbetar du med att utveckla och effektivisera industrins underhållsarbete. Rollen är bred och varierad och innebär att du leder och deltar i projekt där målet är att stärka kundernas driftsäkerhet, produktivitet och lönsamhet.
Arbetsuppgifterna varierar mellan olika uppdrag och kan bland annat innebära att du:
Leder utvecklings- och förbättringsprojekt.
Genomför förstudier och analyser.
Tar fram tekniska lösningar och beslutsunderlag.
Utvecklar kunders arbetssätt inom underhåll och produktivitet.
Håller utbildningar och stöttar kundernas organisationer.
Bidrar i offertarbete och utvecklingen av Qestios tjänster.
Tjänsten utgår från Borlänge och vi söker i första hand dig som bor inom pendlingsavstånd. Profil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av underhåll, produktion eller tekniskt förbättringsarbete inom industrin. Du har sannolikt en ingenjörsutbildning i grunden eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet. Du känner dig trygg inom underhållsmetodik, produktionsutveckling och driftsäkerhet och har gärna arbetat i underhållssystem som SAP, IFS, Maximo eller liknande.
Som person är du nyfiken och lösningsorienterad. Du trivs med att ta ansvar, bygga förtroende och skapa långsiktiga relationer. Du uppskattar att arbeta nära kunden och drivs av att hitta lösningar som gör verklig skillnad.
Vi erbjuder dig
Hos Qestio blir du en del av ett specialistföretag där erfarenhet, kompetens och samarbete står i centrum. Här får du möjlighet att arbeta i varierande uppdrag hos olika industriföretag, vilket ger både omväxling och möjligheten att bredda din erfarenhet.
Vi tror på tillit och korta beslutsvägar. Det innebär att du får stort ansvar i dina uppdrag och goda möjligheter att påverka hur arbetet planeras och genomförs. Samtidigt har du alltid engagerade och erfarna kollegor nära till hands för att dela kunskap, stötta varandra och hitta de bästa lösningarna tillsammans.
Varmt välkommen med din ansökan!
Qestio hjälper företag i Norden att utveckla och effektivisera sin produktion.
Vi leder och utvecklar projekt som stärker våra kunders lönsamhet, leveranssäkerhet och kvalitet. Genom vår prisbelönade arbetsmodell och långa erfarenhet erbjuder vi både färdiga och skräddarsydda lösningar inom produktionsutveckling, underhållsutveckling, beställarstöd, processdesign och utbildning.
Företaget grundades 2019 och har idag huvudkontor i Borlänge samt kontor i Örebro, Östersund och Skövde. Namnet Qestio betyder problemlösning på latin och speglar vårt sätt att arbeta. Vi tror på kraften i samarbete och är övertygade om att vi tillsammans kan åstadkomma mer.
Vår ambition är att bidra till en mer hållbar industriproduktion och vara en långsiktig partner till våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Utveckling Dalarna AB
(org.nr 559078-8500)
Georg Karlssons Gata 5 (visa karta
)
781 70 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HR Dalarna Kontakt
Jenny Löweskog jenny@hrdalarna.se 0708219699 Jobbnummer
10009975