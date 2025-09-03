Underhållsingenjör Till Lkab:s Nya Cirkulära Industripark
2025-09-03
Vill du vara med och bygga upp något helt nytt och ha stort ansvar och möjlighet att påverka? Nu söker vi två underhållsingenjörer eller underhållstekniker till vår framtida demonstrationsanläggning för kritiska mineral i Luleå - en med inriktning mot el och en mot mekanik. Du blir en viktig del i underhållsorganisationen för en banbrytande demonstrationsanläggning, som bidrar till hållbarhet och Europas självförsörjning, av bland annat sällsynta jordartsmetaller och fosfor.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Affärsområde Specialprodukter
Affärsområde Specialprodukter levererar tjänster och produkter. Affärsområdet består av fem divisioner med verksamheter inom industrimineraler, gruv- och anläggningstjänster, mekaniska tjänster, borrteknik och sprängämnen.
I Luleå planerar LKAB Specialprodukter för en industripark för utvinning av kritiska mineral ur vad som idag är gruvavfall från vår järnmalmsproduktion. Vi planerar att producera sällsynta jordartsmetaller som används bland annat i elbilar och vindkraftverk, och fosfor som är en viktig beståndsdel i mineralgödsel för att vi ska få mat på bordet. Gemensamt är det viktigt för vår omställning, elektrifiering och Europas självförsörjning.
Nu tar vi nästa steg i vår satsning på kritiska mineral när vi ska etablera ett forsknings- och utvecklingscenter och en demonstrationsanläggning för förädling av fosfor och sällsynta jordartsmetaller i Luleå. Förädlingen är en hydrometallurgisk process och avser att validera det fortsatta arbetet i industriparken. Läs mer om satsningen här: Critical minerals - LKAB
Din roll
Du är med från start och bygger upp underhållsarbetet i vår nya demonstrationsanläggning där du leder installationer, besiktningar och utvecklar rutiner, instruktioner och utbildningsmaterial. Du arbetar med digitala lösningar för driftsäkerhet och samverkar med olika yrkesgrupper för att förbättra tillgänglighet och säkerhet. Rollen innebär också att du ger förändringsstöd till den operativa underhållsverksamheten.
Vi söker två personer med olika inriktningar:
- El - Elsäkerhetsansvarig
I denna roll har du har ansvar för elsäkerheten i anläggningen och leder arbetet med installation och besiktning av elutrustning. Du har erfarenhet av elsäkerhetsarbete och trivs med att sätta nya arbetssätt och standarder.
- Mekanik - Samordning av trycksatta anordningar
I denna roll ansvarar du för samordning av trycksatta anordningar och har erfarenhet av mekanik inom processindustri. Du bidrar till att bygga upp och förbättra anläggningens mekaniska system.
Det här har du med dig
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som trivs med ansvar och gillar att ta initiativ. Du är trygg i din kompetens och har lätt för att samarbeta med andra yrkesgrupper, samtidigt som du är strukturerad och lösningsorienterad i ditt arbetssätt. Eftersom du är med och bygger upp något helt nytt är det viktigt att du är nyfiken, har ett öga för förbättringar och vågar tänka nytt. Du har ett säkerhetsfokus i allt du gör och bidrar till en arbetsmiljö där både människor och teknik fungerar på ett hållbart sätt.
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom el eller mekanik, beroende på inriktning. Har du inte en ingenjörsutbildning men gedigen erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, ser vi det som lika värdefullt - i så fall kan rollen utformas som underhållstekniker. Det viktigaste är att du har rätt inställning, vilja att utvecklas och ett driv att vara med och skapa något från grunden.
För att lyckas i rollen ser vi att du har med dig följande erfarenheter och kvalifikationer:
- B-körkort för manuell växellåda (krav)
- Flytande svenska i tal och skrift (krav)
- Några års erfarenhet inom el eller mekanik, beroende på roll (krav)
- Ingenjörsutbildning från yrkeshögskola är meriterande
- Det är meriterande på respektive roll om man varit elsäkerhetsansvarig sedan tidigare samt om man har haft Samordningsansvar för trycksatta anordningar
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Luleå.
Omfattning: Heltid, dagtid.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta
Pär Jonsén par.jonsen@lkab.com
Fackliga kontakter:
Malmberget/Luleå
Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
