Underhållsingenjör till Billerud i Gävle
Billerud Skog & Industri AB / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
2025-12-22
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Billerud Skog & Industri AB i Gävle
, Bollnäs
, Sala
, Mora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Underhållsingenjör hos oss på Billerud. I den här tjänsten får du som är tekniskt intresserad möjligheten att arbeta med driftsäkerhetshöjande åtgärder på produktionsutrustning och utveckla vår underhållsverksamhet. Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Som Underhållsingenjör på Fiber jobbar du nära en annan Underhållsingenjör samt med den mekaniska verkstaden där tekniker, FU-inspektörer/smörjare och mekaniker arbetar. Ert uppdrag är att höja tillgängligheten på maskinerna i produktionen. Detta innebär exempelvis:
Vara drivande i utredningar och rotorsaksanalyser kopplat till vår produktionsutrustning
Ta fram motiveringar till investeringar och projekt samt delta som underhållsansvarig i projekt
Delta i planering och utförande av riktade underhållsinsatser vid planerade stopp
Ta fram underlag till långsiktiga underhållsplaner
Föreslå och utreda driftsäkerhetshöjande åtgärder på maskinutrustningKvalifikationer
Civilingenjör inom relevant område eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av livslängdsanalyser och arbete med långsiktiga underhållsplaner.
God kunskap i materiallära
Vana att göra rotorsaksanalyser och driva förbättringsarbete.
B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba inom processindustri, gärna inom pappersmassatillverkning.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har en förmåga att uppmärksamma och ta tag i saker som behöver göras samtidigt som du har en problemlösande förmåga för att komma fram till effektiva och genomförbara lösningar. Då du har många kontaktytor i tjänsten söker vi dig med en god samarbetsförmåga.
Kontakta oss
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Ahlström, Sektionschef, på maria.ahlstrom@billerud.com
eller +4626151483.
Ansökningsinformation
Varmt välkommen med din ansökan senast den 31a januari.
Rekryteringsprocessen
Rekryteringstest - i syfte att ta objektiva beslut kopplat till personliga egenskaper och problemlösningsförmåga
Första intervju med rekryterande chef & HR
Andra intervju med avdelningschef
Referenser
Alkohol- & drogtest - ja, vi sätter säkerhet först!
Avtalsskrivning
Välkommen till Billerud! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Billerud Skog & Industri AB
(org.nr 556023-8338)
Korsnäsvägen 181 (visa karta
)
801 81 GÄVLE Jobbnummer
9661654