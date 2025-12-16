Underhållsingenjör Signal järnvägsunderhåll Väst
Har du erfarenhet av och intresse för underhåll av signalanläggningar inom järnväg? Som underhållsingenjör blir du en viktig del av vårt team, för att säkra och förbättra järnvägens funktion och tillförlitlighet i Västra regionen. Välkommen med din ansökan till tjänsten som Underhållsingenjör Signal på VO Underhåll järnväg Väst!
Som underhållsingenjör inom signalteknik jobbar du i järnvägsunderhållskontraktet Västra Götaland Väst (VGV), där du fördelar arbetstiden mellan administrativa uppgifter och uppföljning ute i anläggningen. Du driver teknikmöten med entreprenörer och stöttar projektledaren och teamet med din spetskompetens. Dessutom får du leda mindre projekt och utredningar - perfekt för dig som gillar att ta ansvar och utvecklas inom ditt område.
Som underhållsingenjör har du bland annat ansvar för att:
Analysera, identifiera och föreslå åtgärder. Du analyserar och uppmärksammar fel, brister och störningar i järnvägsanläggningen och föreslår förbättringar för att säkerställa en driftsäker järnvägsanläggning.
Följa upp entreprenören. Du säkerställer att vår entreprenör utför sitt kontraktsarbete enligt gällande regler och avtal. Uppföljningen sker både på plats i anläggningen och genom våra system. Du ansvarar för att vara kontaktperson inom ditt teknikområde mot entreprenören därför av särskilt stor vikt att du har god dialog med entreprenören för att bibehålla gott samarbetsklimat.
Uppdatera underhållsplaner. Med hjälp av din analysförmåga föreslår du förändringar och förbättringar i underhållsplanerna, så att anläggningen alltid är redo för framtiden.
En annan viktig del är att du deltar i nationella nätverk/forum för signalteknik, där du håller dig uppdaterad om de senaste rönen och trenderna. Det här är din chans att både dela med dig av din egen expertis och plocka upp nya idéer för att hålla anläggningen i framkant.
Övrig information
Arbetet kräver hög säkerhetsmedvetenhet och innebär att du kommer vistas i spårområdet med jämna mellanrum, vilket ställer krav på din fysiska hälsa. Därför kan det bli aktuellt att genomgå en hälsoundersökning. Mer information om detta får du längre fram i rekryteringsprocessen. Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Intervjuer är planerade fr.o.m. vecka 4. Varmt välkommen att höra av dig med eventuella frågor om tjänsten, den 23/12 samt den 29-30/12 tar vi julledigt och återkopplar till dig så snart vi är åter.
#LI-hybrid #LI-NA2 #signalteknikerKvalifikationer
Du är analytisk, strukturerad och trivs med att ha koll på detaljerna samt har god teknisk kompetens inom signalteknik. Du gillar en mix av administrativa uppgifter, systemuppföljning och fältarbete. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera, vilket gör dig till ett värdefullt stöd för projektledaren och resten av teamet. Du är en trygg och stabil person som kan möta kunder, entreprenörer och andra partners med ett respektfullt och professionellt förhållningssätt.
Vi söker dig som har:
Gymnasial utbildning
Signalteknisk utbildning inom järnväg, exempelvis BSG1, BSG2 eller motsvarande
Flerårig och bred erfarenhet i närtid av signaltekniskt arbete inom järnväg
God datorvana och förmåga att arbeta i olika datasystem
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Körkort för personbil
Det är meriterande om du har:
Arbetat med underhåll och felavhjälpning inom signalteknik
Erfarenhet från en arbetsledande roll inom ett för tjänsten relevant område
SISÄ-behörighetSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
