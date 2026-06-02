Underhållsingenjör produktionsanläggningar
Göteborg Energi Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-06-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborg Energi Aktiebolag i Göteborg
Vill du vara med och utveckla stadens energisystem med fokus på driftsäkerhet och långsiktig prestanda? Som underhållsingenjör hos oss driver du arbetet från reaktiv felavhjälpning till strukturerat, datadrivet förebyggande underhåll.
Din uppgift
Vi söker nu en underhållsingenjör till våra produktionsanläggningar för el, värme, kyla och gas samt våra pumpstationer i fjärrvärmenätet. Som underhållsingenjör ansvar du för att:
vi arbetar med säkerhet i alla våra underhållsuppdrag
planera det långsiktiga förebyggande underhållet
tekniskt utveckla anläggningar inom verksamhetsområdet
tekniska krav säkras i investeringsprojekt
sammanställa förslag till reinvesteringar utifrån ett underhållsperspektiv
bidra vid genomförande av rotorsaksanalyser (ROA)
leda eller delta i MOC-uppdrag (Management Of Change, mindre anläggningsändringar)
optimera och förbättra underhållsrutiner och metoder
specificera behov av reservdelar och utbyte av utrustning.
Utöver det som redan nämnts kommer du att planera och följa upp revisionsarbeten samt delta i erfarenhetsåterföring med övriga tekniska discipliner.
Ditt team
Du kommer att tillhöra enheten Teknik. Vårt team består av ett gäng teknikintresserade ingenjörer som är specialiserade på process, besiktning och underhåll.
Erland Blackås är chef för avdelning Underhåll som enheten Teknik tillhör. Erland - varför ska man söka jobbet som underhållsingenjör?
• I den här tjänsten kan du göra skillnad i en samhällsviktig verksamhet som är mycket varierande och utvecklande. Hos oss har du möjlighet att jobba med teknik i hög utsträckning samtidigt som du får planera och leda revisioner och ombyggnationer. Du kommer göra långsiktiga planer men även hamna i situationer där du både behöver kunna fatta snabba beslut och vara flexibel i form av att snabbt kunna prioritera om och växla mellan olika arbetsuppgifter.
Din kompetens
Vi söker dig som har högskoleingenjörsexamen med relevant inriktning eller annan kompetens som vi bedömer lika värdefull.
Du har en gedigen erfarenhet av att jobba med underhåll inom kraft- eller processindustrin. Vi ser gärna att du har erfarenhet av underhållsplanering, konstruktion, leda mindre projekt samt att genomföra ständiga förbättringar. Du har en generell god datavana och har erfarenhet av att jobba i databaserade underhållssystem.
För att på ett enkelt sätt kunna förflytta dig mellan våra anläggningar behöver du ha B-körkort. Vi har en bilpool som du nyttjar för resor i tjänsten.
Vi söker dig som trivs när du får analysera komplexa frågeställningar och bidra till ett strukturerat arbetssätt. Du jobbar självständigt, tar initiativ och bidrar med idéer. Du löser gärna uppgifter tillsammans med andra och medverkar till ett gott samarbete. Arbetet innebär mycket kontakter vilket gör att du behöver ha lätt för att uttrycka dig i såväl tal som skrift på svenska.
Din ansökan
I den här rekryteringen kommer vi att göra urval löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser därför gärna att du söker så snart du kan.
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål – ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på goteborgenergi.se/jobbamedoss .
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborg Energi Aktiebolag
(org.nr 556362-6794), https://www.goteborgenergi.se
Kvibergs Broväg 5 (visa karta
)
415 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Energi Kontakt
Sven Ekman, SEKO 0720858845 Jobbnummer
9943208