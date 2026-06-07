Underhållsingenjör med inriktning flygelektronik
Saab Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Arboga Visa alla maskinreparatörsjobb i Arboga
2026-06-07
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker en erfaren och analytisk underhållsingenjör med djup kompetens inom flygelektronik och avancerad felsökning på komponentnivå. Du kommer att arbeta med komplexa system i tekniskt krävande miljöer där tillförlitlighet, spårbarhet och precision är avgörande. Det här är en roll för dig som trivs med att arbeta nära tekniken och som motiveras av att lösa avancerade problem på djupet.
Som underhållsingenjör ansvarar du för analys, felsökning och verifiering av avancerade elektroniska system. Arbetet sker på komponentnivå och omfattar såväl analoga och digitala funktioner som RF- och kraftrelaterade delsystem. Du arbetar metodiskt och strukturerat i en miljö med höga krav på dokumentation, standardefterlevnad och teknisk korrekthet.
Rollen innebär både praktiskt laboratoriearbete och teknisk analys kopplad till felutfall, avvikelser och förbättringsåtgärder. Du förväntas självständigt kunna driva felsökning från symptom till verifierad rotorsak. Du arbetar regelbundet med avancerad mätutrustning såsom spektrumanalysator, VNA, oscilloskop och logikanalysator för att analysera signaler, störningar och överföringsegenskaper i komplexa system.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Utföra avancerad felsökning på komponentnivå i komplexa elektroniksystem
Tolka, analysera och verifiera mätresultat från kvalificerade mätningar
Genomföra tekniska utredningar och rotorsaksanalyser
Säkerställa korrekt dokumentation, spårbarhet och verifiering
Bidra i ändringshantering och teknisk avvikelsehantering
Rollen innefattar även felsökning av kraft- och strömförsörjningslösningar, exempelvis linjära och switchade nätaggregat samt DC/DC- och AC/DC-omvandlare. Du analyserar problem kopplade till brus, ripple, transienter, stabilitet och startförlopp samt säkerställer att skydds- och återkopplingsfunktioner fungerar korrekt. Publiceringsdatum2026-06-07Profil
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av elektronikfelsökning på komponentnivå och som känner dig trygg i att arbeta med tekniskt komplexa system i reglerade miljöer. Du har en djup teknisk förståelse och förmåga att omsätta teori till praktisk analys.
Vi ser att du har:
Flerårig erfarenhet av avancerad felsökning inom elektronik
Mycket god kunskap inom analog och digital elektronik
Fördjupad förståelse för RF/HF-teknik och signalintegritet
God insikt i EMC/EMI-problematik, jordning och returströmmar
Dokumenterad erfarenhet av felsökning av strömförsörjningslösningar
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet från försvars-, flyg- eller rymdindustri, särskilt i verksamheter med höga krav på:
Spårbarhet, verifiering och strukturerad dokumentation
Robust konstruktion för extrema miljöer (temperatur, vibration, EMC)
Livscykelhantering, ändringskontroll och teknisk avvikelsehantering
Som person är du strukturerad och metodisk i ditt arbetssätt, med hög noggrannhet och teknisk integritet. Du arbetar självständigt och känner dig trygg i komplexa tekniska miljöer, samtidigt som du är tydlig och professionell i din dokumentation och rapportering.
Vi erbjuder en kvalificerad roll där du får arbeta med avancerad teknik i en verksamhet som präglas av kvalitet, säkerhet och långsiktighet - och där din specialistkompetens gör verklig skillnad.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 ARBOGA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB alfred.domberg@saabgroup.com Jobbnummer
9951106