Underhållsingenjör elkraft och belysning, väganläggningar
2025-12-19
Vill du ha en nyckelroll i att hålla Stockholms vägtunnlar och öppningsbara broar trygga, upplysta och driftsäkra? Vi söker en driven underhållsingenjör inom elkraft till enheten Infrasystem väg i Östra Underhållsregionen - en roll där du får vara med och påverka, utvecklas och bidra till utveckling och förvaltning av vägsystemets uppkopplade anläggning.
Underhållsingenjör elkraft och belysning, väganläggningarPubliceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt. Inom enhet Infrasystem arbetar vi med projekt som omhändertager underhåll av tekniska installationer i väganläggningen och system som övervakar och styr de tekniska installationerna.
Enheten består av tre sektioner: Installation, Tekniska System och Centrala System. Enheten Infrasystem består idag av cirka 30 medarbetare fördelade över flera olika teknikområden.
I rollen som underhållsingenjör inom elkraft och belysning är din uppgift att säkerställa drift och underhåll av kraftförsörjningsinstallationer och belysning som Trafikverket har i de stora vägtunnlarna och på de öppningsbara vägbroarna i Stockholmsområdet.
Tillsammans med en projektledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp underhållsåtgärderna inom ramen för aktuella projekt. Rollen har ett tydligt fokus på teknik och anläggning men har även administrativa uppgifter. Du har tät kontakt med de kontrakterade entreprenörer som utför underhållet samt projektörer och du säkerställer att rätt saker blir utförda på rätt sätt, i rätt tid och till rätt kostnad. Du har en varierad arbetssituation med många olika uppgifter och stora möjligheter att påverka hur du lägger upp arbetet. Den ena dagen är du inne på kontoret med administrativa uppgifter, håller fysiska eller digitala möten och samverkar med dina kollegor. Nästa dag är du i anläggningen och undersöker dess tillstånd, följer upp dina entreprenörers arbeten och samverkar på plats med olika parter. Du bidrar med motivation och inspiration till ditt projektteam och bidrar till en god arbetsmiljö. Som en del i din utveckling kommer du även att självständigt driva projekt och reinvesteringsåtgärder.
En typisk arbetsvecka kan innehålla
byggmöten, teknikmöten och interna projektmöten
att biträda projektledaren vid behov
uppföljning av utförda leveranser ute i anläggningen
uppföljning av leveranser i underhållssystemet GUS
ajourhålla anläggningsinformation samt säkerställa att relevanta underlag dokumenteras korrekt i underhållssystemet GUS
att samverka och samordna med interna och externa projektintressenter
Eftersom många möten sker digitalt finns möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan. Avdelningen har även valt att ha två gemensamma kontorsdagar i veckan vilket ger fler av oss möjlighet att mötas i vardagen.
Övrig information
Tjänstens placeringsort är Solna. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi planerar att hålla digitala intervjuer den 17-18/2.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser.
#LI-LR2Kvalifikationer
Vem är du?
För att lyckas som underhållsingenjör är du självgående och har en god analytisk problemlösningsförmåga. Du är strukturerad och konstruktiv och har förmågan att lösa komplexa arbetsuppgifter. Du trivs med att arbeta i team och motiveras av ett högt tempo. Det märks att du har ett naturligt driv att förbättra och nå goda resultat. Att samverka och kommunicera både inom myndigheten och med våra entreprenörer är en självklarhet för dig. Du har en naturlig fallenhet för att leda och bidra till en god stämning och laganda.
Vi söker dig som har
teknisk högskoleutbildning om minst 180hp (120p) eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig aktuell erfarenhet från att arbeta med kraftförsörjningsanläggningar 0,4 kV - 36 kV i relevant del av anläggningsbranschen
erfarenhet av en arbetsledande roll, exempelvis som projektledare, byggledare, projekteringsledare eller motsvarande
god datorvana och erfarenhet från arbete med verksamhetsnära IT-stödsystem
goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
giltigt körkort för personbil
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete i eller i nära anslutning till vägtunnlar och komplexa trafikmiljöer
erfarenhet av entreprenadupphandling
Rekryterande chef
Anders Ramqvist 0101231941 Jobbnummer
9657686