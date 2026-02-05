Underhållsingenjör el och styr till Vattenfall Värme
2026-02-05
Företagsbeskrivning
Det här är vi, dina nya kollegor
I Sverige levererar Vattenfall Värme fjärrvärme, fjärrkyla och ånga till industrier, fastighetsägare och bostadskunder i femton kommuner. Vi levererar hållbar uppvärmning till cirka 200 000 svenska hushåll samt värme, kyla och ånga till industrikunder. Vi arbetar aktivt enligt en tydlig plan för att minska fossila utsläpp i våra städer, vår egen värmeproduktion och från våra leverantörer, med målet att nå nettonollutsläpp år 2040. Att vår huvudprodukt fjärrvärme spelar en så viktig roll i energiomställningen och det nya cirkulära samhället är vi extra stolta över.
På anläggningen i Motala arbetar underhållsansvarig, underhållsingenjörer, driftpersonal, anläggningschef, distributionspersonal och arbetsmiljöingenjör. Därtill finns experter och chefer inom hela Vattenfall Värme Sverige som stöttar verksamheten.
Om rollen
Vill du arbeta nära tekniken i en samhällsviktig verksamhet och samtidigt bidra till energiomställningen? Som underhållsingenjör hos Vattenfall Värme i Motala får du en central roll i att säkra driften av våra anläggningar med fokus på el och styr, säkerhet och tillgänglighet.
Vi erbjuder dig en spännande roll som underhållsingenjör där du arbetar med att säkra underhållsåtgärder och tekniska lösningar inom el och styr, både på kort och lång sikt. Säkerhet och tillgänglighet är i fokus. Rollen omfattar arbete i projekt, förebyggande och avhjälpande underhåll samt revisionsplanering.
Du deltar i upphandlingar av serviceavtal och driver eller medverkar i investeringsprojekt som tekniskt ombud eller kravställare. Vidare bidrar du med underlag för anläggningarnas årliga underhållskostnader och investeringsbehov kopplat till modernisering, utveckling och uppgraderingar. Arbetet är omväxlande med cirka hälften administrativt arbete och hälften ute på anläggningarna med felsökning, besiktningar, kontroller och entreprenörskontakter.
Rollen innebär ansvar som auktoriserad montör för regelefterlevnad på elsidan, vilket är ett krav. Du arbetar även i gränslandet mellan IT och OT och är en viktig kontaktpunkt för anläggningarnas styr- och övervakningssystem.
Kravspecifikation
Högskoleingenjörsutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet
Gedigen och bred arbetslivserfarenhet inom relevant område, vilket kan väga upp formell utbildning
Erfarenhet av el och styr inom industri, gärna med förbränningsteknik, tryck och energi
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Kompetens i SAP PM/MM är meriterande
B-körkort
Som person är du flexibel, tar gärna egna initiativ och trivs med samarbete. Du arbetar strukturerat för att säkerställa en trygg anläggning och en god arbetsmiljö. Du trivs med ett varierat arbete där du själv planerar din arbetsdag, med en kombination av administrativt arbete och arbete ute i fält.
Ytterligare information
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss blir du en del av ett starkt team med fantastiska kollegor. Organisationen är engagerad och motiverad och står inför flera spännande utmaningar. Vi erbjuder ett omväxlande arbete, ett modernt ledarskap och många kontaktytor. Att livet i sin helhet ska gå ihop är en självklarhet för oss, vi lägger stor vikt vid att du ska hitta en balans mellan arbete och fritid och erbjuder attraktiva personalförmåner. Som medarbetare på Vattenfall Värme är du delaktig i att skapa framtidens uppvärmning och att forma morgondagens fossilfria energisamhälle.
Placeringsort: Motala
Nyfiken? Så här får du veta mer!
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Berit Sanded, 070 329 5121. För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Johan Macdonald, johan.macdonald@vattenfall.com
Fackliga representanter är Stefan Andersson - Akademikerna, Kjell Karlsson - Ledarna, Jan Svensson - SEKO och Patrik Nenzén - Unionen. Du når samtliga via Vattenfalls växel; 08 739 50 00.
Varmt välkommen med din ansökan! Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Sista ansökningsdatum är 25 februari, 2026. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Att arbeta inom Vattenfall Värme innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen
