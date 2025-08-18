Underhållsingenjör banteknik till Norra Malmbanan
2025-08-18
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
Vad händer med transporter av människor och gods om Norra Malmbanan inte fungerar? Vi söker en bantekniker som vill vara en del av arbetet med att säkerställa drift och underhåll på en av Sveriges viktigaste järnvägssträckor.
Underhållsingenjör banteknik till Norra MalmbananPubliceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Är du en teknisk specialist med intresse för banteknik? Vill du ha en roll som varierar mellan att vara ute i anläggningen och att arbeta på kontor?
Som underhållsingenjör blir du en viktig del i vårt projektteam. Du ansvarar för att följa upp och analysera järnvägsanläggningens tillstånd och bidra med din tekniska expertis inom banteknik. Ditt arbete handlar om att både identifiera förbättringsåtgärder och säkerställa att entreprenaden genomförs enligt avtal och regelverk.
En vanlig dag kan handla om att
analysera och identifiera fel, besiktningsanmärkningar och störningar i järnvägsanläggningen samt föreslå åtgärder
stötta projektledare och teamet med banteknisk expertis
följa upp entreprenader både i fält och via systemuppföljning, samt ha en nära dialog med entreprenören
uppdatera underhållsplaner baserat på anläggningens tillstånd
medverka i teknik- och byggmöten samt vid behov delta i upphandlingar och leda mindre projekt
Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt - ena dagen ute i fält för att följa upp anläggningens skick, andra dagen med analys och planering vid datorn.
Jag som blir din chef heter Simon Sunna. Som chef strävar jag efter att skapa en god balans mellan att ge riktning och stöd samt att ge medarbetarna frihet att utvecklas och ta ansvar i sina roller, vilket jag ser leder till starkt team och framgång.
Övrig information
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och en förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat. Du är noggrann, självgående och har ett eget driv, vilket innebär att du tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer med god planering. Du trivs med att arbeta både ute på fält och med uppföljning i system Du har lätt för att samarbeta och kommunicera, vilket gör dig till ett stöd för projektledaren värdefullt och resten av teamet. Du är en trygg och stabil person som kan möta kunder, entreprenörer och andra partners med ett respektfullt och professionellt förhållningssätt.
Vi söker dig som
teknisk utbildning på lägst gymnasienivå med teknisk inriktning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet vi bedömer likvärdig
arbetslivserfarenhet inom banteknik för järnväg
dokumenterade bantekniska utbildningar
god datorvana och goda kunskaper i Office-paketet samt förmåga att arbeta i olika datasystem.
god administrativ förmåga
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har körkort för personbil
Det är meriterande om du
erfarenhet som arbetsledare
kunskaper inom entreprenadjuridik och AMA samt kunskap om miljölagstiftning
erfarenhet som besiktningsman av järnvägsanläggningSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
