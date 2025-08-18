Underhållsingenjör bana till Västkustområde
2025-08-18
Är du en järnvägsentusiast som vill använda din bantekniska expertis för att bidra till att förbättra och underhålla järnvägen i Sverige? Kom och jobba med oss i underhållskontraktet Kust till Kust!
Underhållsingenjör bana till VästkustområdePubliceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Har du jobbat inom järnvägsbranschen ett bra tag och känner att du är redo att ta nästa steg i din karriär? Trivs du att jobba ute men vill också jobba från kontoret? Då finns möjligheten för dig som underhållsingenjör, där du arbetar dagtid, med mertiden av arbetet från kontoret men du är också ute i järnvägsanläggningen.
Verksamhetsområdet Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla Sveriges befintliga och framtida väg- och järnvägssystem. Vi söker nu en underhållsingenjör som vill - tillsammans med ett engagerat projektteam - driva underhålls- och förbättringsarbeten av järnvägsanläggningen i underhållskontraktet Kust till Kust (KTK).
Din roll är en stödfunktion till projektledare och projektteamet på både operativ, taktisk och även strategisk nivå. Du arbetar konsultativt i bantekniska frågor, deltar i prognosarbete, tekniska möten och upphandlingar. Du kan även komma att leda eller medverka i mindre projekt och utredningar.
Din huvudsakliga uppgift är att tillföra banteknisk kompetens inom drift och underhåll av järnvägen, med särskilt fokus på bantekniken. Vi behöver din breda kompetens inom följande områden:
Analysera, identifiera och föreslår åtgärder. Du analyserar och uppmärksammar fel, brister och störningar i järnvägsanläggningen och föreslår förbättringar för att säkerställa en driftsäker järnvägsanläggning
Uppföljning av entreprenaden. Du säkerställer att vår entreprenör utför sitt arbete enligt gällande regler och avtal. Uppföljningen sker både på plats ute i anläggningen och genom våra system. Du är kontaktperson mot entreprenören inom ditt teknikområde, vilket innebär att du håller i teknikmöten. Det är därför av särskilt stor vikt att du har förmåga att bygga upp en god dialog med entreprenören
Uppdatering av underhållsplaner. På det taktiska och strategiska planet behöver vi din erfarenhet och analysförmåga för att föreslå förändringar och uppgraderingar i underhållsplanerna, så att anläggningen alltid är redo för framtiden.
Övrig information
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Tjänsten ställer krav på din fysiska hälsa och därför kan det bli aktuellt att genomgå hälsoundersökning. Informationen om detta får du längre fram i rekryteringsprocessen.. Möjliga placeringsorter för rollen är Göteborg eller Halmstad. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan. #LI-HybridKvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och som arbetar strukturerat och lösningsorienterat. Du är noggrann, självgående och tar gärna egna initiativ för att driva dina ansvarsområden i kontraktet framåt. Du gillar en mix av fältarbete och systemuppföljning, och ditt sätt att kommunicera och bygga relationer gör dig till en självklar samarbetspartner för både projektledare, projektteam och entreprenör. Du är dessutom trygg och stabil i ditt bemötande av kunder och andra externa parter.
Vi söker dig som har:
Gymnasial utbildning
Dokumenterade bantekniska utbildningar
Gedigen och bred erfarenhet i närtid av bantekniskt arbete på järnväg
God datorvana och förmåga att arbeta i olika datasystem
God administrativ förmåga
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Körkort för personbil
Eftersom du i den här tjänsten arbetar i en samordnande funktion är det väldigt meriterande, men inget måste, om du har erfarenhet som arbetsledare och/ eller som besiktningsman av järnvägsanläggning.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18:2025:343". Omfattning
