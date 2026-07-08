Underhållsingenjör Avionics
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Arboga Visa alla elektronikjobb i Arboga
2026-07-08
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Du kommer att bli en del av ett team som arbetar med avancerat underhåll av radarsystem. Vi hanterar allt från antenner och mikrovågsteknik till högspänning och komplexa mätningar. Arbetet omfattar både kompletta enheter och detaljer på komponentnivå, inklusive byte av elektronikkomponenter på kretskort. Arbetet spänner över flera olika teknikområden som analog-, digital-, mjukvara, mikrovågsteknik och mätteknik.
Som en del av vårt team kommer du att arbeta med digital, elektrisk och RF-provning av enheter och delsystem samt genomföra tester på både kort- och enhetsnivå. Du kommer att felsöka och reparera produkter, utveckla och underhålla system samt analysera och tolka kravspecifikationer. Delar av arbetet görs i mätriggar, men även manuella mätningar och uppkopplingar förekommer. Instrumenten som används är allt ifrån universalinstrument till nätverksanalysatorer.
En viktig del av rollen är att aktivt arbeta med ritningar och dokumentation på både svenska och engelska, där du ansvarar du för dokumenthantering och avvikelsehantering enligt gällande processer. Du kommer också att bidra till utveckling och support av underhållsresurser för radarapparater, där både hårdvara och mjukvara ingår. Publiceringsdatum2026-07-08Profil
Vi söker dig som är erfaren ingenjör inom RF-, mikrovågs- och mätteknik. Du har en högskole- eller civilingenjörsexamen, alternativt erhållit motsvarande erfarenhet genom arbetslivet. Du har arbetat med högspänning-, mikrovågs- och mätteknik eller liknande med en bas inom elektronik.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett starkt driv, en positiv inställning och ett lösningsorienterat arbetssätt. Du är en flexibel och strukturerad person med en naturlig förmåga att kommunicera och samarbeta. Vi söker dig som trivs med att analysera och lösa tekniska utmaningar, samtidigt som du arbetar noggrant och metodiskt.
Vi värdesätter ett genuint tekniskt intresse samt uthållighet och noggrannhet i arbetet. Har du dessutom erfarenhet av programmering i C++ är det en fördel. Meriterande kvalifikationer inkluderar erfarenhet av mätteknik, flygunderhåll på system- eller komponentnivå, arbete inom försvarsmakten samt projektledning eller deltagande i tekniska utvecklingsprojekt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att urvalsprocessen kommer att pågå under sommaren. Intervjuer beräknas genomföras i augusti/september.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 ARBOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9996719