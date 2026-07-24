Underhållsingenjör
E.ON Sverige Aktiebolag / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-07-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E.ON Sverige Aktiebolag i Stockholm
, Norrköping
, Växjö
, Malmö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
På vår produktionsanläggning i Högbytorp, säkerställer vi varje dag en trygg och hållbar produktion av fjärrvärme till samhället. Underhållsarbetet är en avgörande del av vår verksamhet - genom långsiktig planering, teknisk kompetens och ett nära samarbete ser vi till att våra anläggningar fungerar säkert och effektivt, idag och för framtiden.
Du kommer att tillhöra gruppen Långsiktig Aktivitet inom avdelningen Underhåll. Här arbetar vi med löpande förebyggande underhåll samt våra årliga revisioner. Gruppen är en del av ett större sammanhang där vi tillsammans med kollegor inom Drift och Anläggning bidrar till en stabil energiförsörjning och driver energiomställningen framåt.
Din roll
Som Underhållsingenjör får du en nyckelroll i att utveckla och säkerställa ett hållbart och effektivt underhållsarbete för de anläggningsområden du ansvarar för. Du planerar och följer upp underhållsinsatser, samordnar arbeten och skapar förutsättningar för att rätt åtgärder genomförs vid rätt tidpunkt.
Du arbetar nära Drift, Anläggning och externa entreprenörer för att minimera påverkan på produktionen och samtidigt upprätthålla hög kvalitet och säkerhet. Rollen innebär att du bereder arbetsordrar, tar fram beslutsunderlag och följer upp tid, kvalitet och budget. Du bidrar också till att utveckla rutiner och arbetssätt inom ditt område, deltar i förbättringsarbete och investeringsbedömningar samt är en viktig del av vårt revisionsteam.
Rollen kan innebära att utföra insatser på flera av våra anläggningar i norra Stockholm och körkort är ett krav för rollen.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom relevant område, exempelvis inom energi, drift eller underhåll. Du har erfarenhet från energibranschen eller liknande processindustri, där du har arbetat med underhållsfrågor och vill fortsätta utvecklas inom långsiktigt och förebyggande underhåll. Erfarenhet av underhållsplanering är meriterande, men inte avgörande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att lära och utvecklas.
Som person tycker du om att skapa struktur och planera ditt arbete. Du har ett intresse för långsiktigt och strategiskt underhåll och motiveras av att hitta lösningar som stärker verksamheten både idag och över tid. Med ett analytiskt och pragmatiskt förhållningssätt ser du möjligheter till förbättring, tar initiativ och vågar utmana invanda arbetssätt för att hitta nya vägar framåt. Samarbete och kunskapsdelning är en självklar del av ditt arbetssätt, och du drivs av att tillsammans med dina kollegor bidra till verksamhetens gemensamma mål.
Hur är det hos oss?
Din närmaste chef, Ludvig Boström, ser framemot att välkomna dig till teamet och ge dig möjligheter att utvecklas hos oss på E.ON! Ludvig värderar ett förtroendeingivande och närvarande ledarskap och hans dörr står alltid öppen för dig att bolla idéer och funderingar. Du blir en del av ett team som präglas av samarbete, struktur och ett prestigelöst arbetssätt där vi hjälper varandra att lyckas.
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är den 7:e augusti.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Ludvig Boström, ludvig.bostrom@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Mats Ekblom, +46 705 259188
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO +46 730 499778 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "438". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.ON Sverige Aktiebolag
(org.nr 556006-8420), https://jobs.eon.com/
197 93 BRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
E.ON Energiinfrastruktur AB Kontakt
E.ON Recruiting Team careers@eon.com Jobbnummer
10010526