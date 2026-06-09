Underhållsingenjör
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening / Byggjobb / Emmaboda Visa alla byggjobb i Emmaboda
2026-06-09
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eller i hela Sverige
Om tjänsten
Förnybar råvara från våra medlemmars skogar blir trävaror på vårt sågverk i Långasjö. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi tillsammans bygger framtidens hållbara industri – med säkerhet, smarta arbetssätt och engagemang i fokus.
Vill du vara med och påverka hur vi utvecklar ett modernt, hållbart och effektivt underhållsarbete? Vi söker nu en Underhållsingenjör till Södra Wood i Långasjö – en roll där du får möjlighet att göra verklig skillnad i en verksamhet som ständigt utvecklas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter och tror att mångfald gör oss bättre – både som arbetsplats och som team.
Det här får du jobba med på Södra
Som Underhållsingenjör blir du en viktig del i arbetet med att utveckla, förenkla och förbättra vårt underhållsarbete. Ditt fokus är att skapa strukturer som gör skillnad i vardagen – för både säkerhet, drift och långsiktig hållbarhet.
Du kommer bland annat att:
Utveckla och implementera arbetssätt, rutiner och standarder inom underhåll
Driva och följa upp förebyggande underhåll och tekniska förbättringsåtgärder
Genomföra rotorsaksanalyser vid störningar och bidra med långsiktiga lösningar
Identifiera förbättringar som stärker driftsäkerhet och minskar kostnader
Delta i och driva mindre projekt samt bidra i större investerings- och utvecklingsinitiativ
Vara med och utveckla mer digitala och datadrivna arbetssätt inom underhåll
Samarbeta tätt med produktion, underhåll och externa partners för att hitta de bästa lösningarna tillsammans
Här får du en roll där din analytiska förmåga, ditt engagemang och din nyfikenhet verkligen kommer till sin rätt – och där förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med placering i Långasjö.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har teknisk kompetens inom mekanik, maskin eller underhåll – gärna från industriell verksamhet. Du har en eftergymnasial utbildning, exempelvis som högskoleingenjör, eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Det viktigaste är dock inte exakt var du kommer ifrån, utan vart du vill – och att du har viljan att utvecklas tillsammans med oss.
Vi tror att du är en person som:
Trivs med att kombinera analys och praktiskt förbättringsarbete
Har en strukturerad och ansvarstagande arbetsstil
Är nyfiken och gillar att förstå hur saker fungerar på djupet
Har ett inkluderande och samarbetsinriktat sätt att arbeta
Ser värdet i säkerhet och bidrar aktivt till en trygg arbetsmiljö
Kommunicerar tydligt och anpassar dig till olika människor och situationer
Du har också:
God datorvana och mycket goda kunskaper i Officepaketet
God svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av ständiga förbättringar/LEAN
LCP-utbildning
Erfarenhet av projektarbete eller tekniska utvecklingsprojekt
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta ansvarig rekryterare på kristina.tingdahl@sodra.com
.
Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Kontakta rekryterande chef Daniel Thorvaldsson, daniel.thorvaldsson@sodra.com
eller på +46724628213.
Fackliga frågor hänvisas till:
Unionen - Ingela Tilli, ingela.tilli@sodra.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den 9 augusti. Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Bakgrundskontroll kan komma tillämpas.
Var med och bygg ett hållbart samhälle
Södra är ett av landets största skogsindustribolag och ägs gemensamt av fler än 50 000 familjeskogsbruk i södra Sverige. Förutom att utveckla skogsbruket strävar vi efter att alltid använda skogsråvaran på det mest effektiva och klimatsmarta sättet. Pappersmassa, trävaror, textilmassa och bioprodukter är bara några exempel. Genom att arbeta tillsammans har vi styrkan, engagemanget och modet som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Det sker med fötterna på marken, med örat mot omvärlden och med blicken framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7859340-2043963". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Skogsägarna ekonomisk förening
, https://karriar.sodra.com
Geijervägen 4 (visa karta
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361 95 LÅNGASJÖ Arbetsplats
Södra Jobbnummer
9955293