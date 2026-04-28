Underhållsingenjör
2026-04-28
Publiceringsdatum2026-04-28Om företaget
Syvab AB äger och driver Himmerfjärdsverket - ett av Sveriges största avloppsreningsverk, vackert beläget vid Östersjön i södra Botkyrka. Varje dag renar vi avloppsvatten från cirka 350 000 människor i sydvästra Storstockholm.
Vårt uppdrag är tydligt: att skydda Östersjön och bidra till ett mer hållbart samhälle. Därför satsar vi kontinuerligt på ny teknik och utvecklingsprojekt. Just nu genomför vi en omfattande ombyggnation med bland annat membranfiltrering och kaskadkväverening. Den nya anläggningen står helt klar 2027 och kommer att möta både ökad belastning och tuffare framtida reningskrav.
Miljö och hållbarhet genomsyrar allt vi gör. Förutom att rena vatten tar vi hand om våra restprodukter och förädlar dem till biogas och biomull. På Syvab är vi cirka 65 engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för nästa generation.
Vill du ha ett meningsfullt jobb där din kompetens gör verklig skillnad? Nu söker vi en underhållsingenjör.
Om rollen
Vi söker nu en teknikintresserad underhållsingenjör till Syvabs underhållsavdelning för att utveckla underhållet på Syvab och bidra till en långsiktigt hållbar driftsäkerhet samt kostnadseffektivitet.
Rollens huvudsakliga uppgift är att säkerställa kunskapen om statusen på vår anläggning och utrustning, samt säkerställa att vi utför rätt underhåll och investeringar. I rollen kommer det att ingå att analysera och följa upp underhåll i vårt UH-system Infor, och därmed uppdatera status samt anpassa underhåll och rutiner. Andra uppgifter är att få framdrift i underhållsplaner och reservdelsförsörjning, ta fram nya metoder och strategier samt delta i olika projekt.
Arbetet kommer i huvudsak att utföras på Himmerfjärdsverket, men även på våra pumpstationer och tunnelpåslag. Arbete kommer att ske i tätt samarbete med produktionsavdelningen och andra stödfunktioner, därför ligger ett stort fokus i rekryteringen på personliga egenskaper, då det är viktigt både för gruppen och företaget.
Krav på kvalifikationer och erfarenheter
Minst gymnasial utbildning med inriktning underhållsteknik, underhållsingenjör eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Minst 3-4 års arbetslivserfarenhet som underhålls-ingenjör från VA, energi, eller tillverkningsindustri
B-körkort
Behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift
Önskvärda kvalifikationer och egenskaper
Implementerat underhållssystem
Erfarenhet av tryckkärlsdirektiv
Entreprenadjuridik
Erfarenhet av LOU
Övrig information
Förutom dessa spännande arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat så erbjuds du även goda anställningsförmåner som gym i huset, kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och bra flextidsvillkor.
Bakgrund- och hälsokontroll kommer genomföras på slutlig kandidat.
Ansökan mejlas tillsammans med CV, referenser och löneanspråk till info@syvab.se
Ansökningar hanteras löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: info@syvab.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syvab AB
Administrativ chef
