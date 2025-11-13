Underhållsingenjör
2025-11-13
Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag med cirka 700 medarbetare i Stockholm och Karlstad. Ellevios värderingar pålitlighet, engagemang och utveckling styr allt de gör. Genom långsiktiga satsningar och nya innovativa lösningar möjliggör de energiomställningen och att Sveriges klimatmål kan uppnås. Med en pålitlig och stabil eldistribution skapar de förutsättningar för att lamporna i hemmen lyser, att kylskåp och rulltrappor fungerar och att företag kan producera sina varor - 365 dagar om året, dygnet runt. De förbättrar därigenom livskvaliteten i över 940 000 hem och företag och för samhället i stort.
Din roll
Som underhållsingenjör är du en del av avdelningen Nätförvaltning, som ansvarar för att förvalta och underhålla hela Ellevios elnät i Storstockholm.
I den här rollen kommer du att arbeta med planering, beställning, budgetering och uppföljning av förebyggande underhåll på Ellevios lokalnätsanläggningar. Du får ett helhetsansvar för två geografiska områden, där du analyserar anläggningarnas status, identifierar behov av underhållsåtgärder och föreslår reinvesteringar i lokalnätet.
Eftersom Ellevio ständigt strävar efter att utveckla sina arbetssätt, kommer du också att bidra till förbättringsarbete. Det innebär att se över och vidareutveckla nuvarande metoder för underhåll, identifiera förbättringspotential och driva förbättringsprojekt. Ellevio satsar dessutom på digitalisering och ser framför sig ett framtida underhållsarbete som i allt högre grad baseras på dataanalys.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera inkommande ärenden från kunder via systemet Bosse, från tekniker eller direkt från kund
Planera och samordna underhållsinsatser, exempelvis inspektioner
Genomföra planering, beställning, budgetering och uppföljning av förebyggande underhållProfil
För att lyckas i rollen som underhållsingenjör krävs ett intresse för att anta nya utmaningar och en god problemlösningsförmåga. Rollen förutsätter ett strukturerat och systematiskt arbetssätt samt förmågan att ta egna initiativ.
Då arbetet ofta sker i nära samverkan med olika interna och externa parter är god samarbetsförmåga avgörande, liksom förmågan att bygga och upprätthålla professionella relationer. Det är även viktigt att kunna uttrycka sig väl på svenska i både tal och skrift.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning, exempelvis inom elkraftsteknik, energi och miljö eller elektroteknik
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
B-körkort (krav)
Detta är ett konsultuppdrag via Clevry på 12 månader med chans till förlängning, vi önskar en start så snart som möjligt!
