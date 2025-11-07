Underhållsingenjör
2025-11-07
Vill du vara med och utveckla framtidens elnät? Nu utökar vi vårt team med en ny underhållsingenjör med fokus på ledningsnätet. Hos oss får du arbeta med långsiktig planering, analys och utveckling av ett elnät som ska vara både driftsäkert och hållbart för Piteborna.
Vi erbjuder
En flexibel och spännande arbetsplats med goda möjligheter att växa och utvecklas. En arbetsplats som satsar på arbetsmiljö, där vi verkligen värnar om balans mellan arbete och fritid. Våra värdegrunder "omtänksamhet, kundnytta och hållbarhet" ligger oss varmt om hjärtat och är vår utgångspunkt i vår utveckling som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med att inspirera alla medarbetare till ett friskare och hälsosammare liv och har därför förmånliga villkor och fokus på friskvård. 2024 blev vi för sjätte gången certifierade som ett Great Place To Work, med ett resultat som visar att hela 94% av våra medarbetare beskriver PiteEnergi som en mycket bra arbetsplats.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hos oss på PiteEnergi är underhållsingenjören en viktig del av arbetet med att hålla vårt elnät driftsäkert och långsiktigt hållbart. I den här rollen fokuserar du främst på vårt ledningsnät, medan din kollega har huvudansvaret för stationerna. Tillsammans ser ni till att elnätet fungerar som det ska varje dag, året om. Arbetet sker i nära samarbete med flera olika funktioner i organisationen för att optimera elanläggningens förvaltning. Du planerar, följer upp och utvecklar det förebyggande underhållet, tar fram underhållsplaner på kort och lång sikt utifrån riskbedömningar och analyserar rapporter för att hitta rätt åtgärder. Du bidrar med din kompetens till att utveckla rutiner, system och strategier inom underhållsområdet. Du är också delaktig i planering och upphandlingar och har kontakt med entreprenörer och leverantörer. Allt vi gör bygger på kvalitet, säkerhet och en långsiktig drift av våra elanläggningar.
Utbildning och arbetslivserfarenhet
Vi tror att du har en eftergymnasial utbildning inom ett relevant tekniskt område, till exempel elkraft, drift eller underhåll - eller att du har motsvarande erfarenhet från praktiskt arbete inom branschen. Har du arbetat med drift och underhåll inom elkraft, kanske som montör, kan det vara en bra grund för att växa in i rollen hos oss. Det viktigaste för oss är att du har ett tekniskt intresse, förståelse för hur elnätet fungerar och en vilja att utvecklas tillsammans med oss. Du behöver ha B-körkort och kunna uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift.
För att trivas i rollen är du kommunikativ, lösningsorienterad, har en god samarbetsförmåga och trivs med att driva utveckling. Du är prestigelös och delar gärna med dig av din kompetens till övrig organisation. Som person är du kvalitetsmedveten, noggrann och strukturerad med förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Eftersom det i rollen ingår mycket kontakt och uppföljning av externa leverantörer är det naturligt för dig att skapa goda relationer.
Ansökan och kontaktpersoner
PiteEnergi eftersträvar jämställdhet och mångfald. Vi värdesätter den kvalitet som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Vi går igenom ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att få veta mer om dig.
Anställningen är tills vidare. Tillträde snarast efter överenskommelse.
Frågor om tjänsten besvaras av: Maria Åhlund (Chef Planering Elnät) 076-134 88 03
Facklig representant: Marcus Nordefors (Vision) vxl 0911-648 00
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Inflyttarservice Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. Kontakta Move to Piteå - Inflyttare
