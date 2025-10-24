Underhållsingenjör
2025-10-24
Bodens Energi är en energikoncern där fjärrvärme, elhandel, elproduktion och administration bedrivs i moderbolaget Bodens Energi AB. Det helägda dotterbolaget Bodens Energi Nät AB ansvarar för elnätets 17 000 kunder samt viss entreprenadverksamhet i kommunen. Det innebär att vi arbetar för alla bodensare och med hela staden. Att bedriva en hållbar verksamhet socialt, ekonomiskt och ekologiskt är en viktig ledstjärna för vårt företag och våra medarbetare. Vill du vara med på vår resa och delar du vår vision att vara en lokal kraft med ansvar för framtiden då är du välkommen till oss på Bodens Energi!Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Som underhållsingenjör får du en nyckelposition i vårt underhållsarbete där du ansvarar för att säkerställa driftsäkerhet och långsiktig funktion i våra anläggningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Planering, projektering och samordning av pannrevisioner där du leder arbetet från förberedelse till genomförande och uppföljning.
• Ansvar för att arbeten enligt FLT (Fortlöpande tillsyn) på tryckkärl utförs och dokumenteras enligt gällande regelverk och säkerhetskrav.
• Stöd i förbättringsarbete och utveckling av underhållsstrategier där du bidrar med teknisk kompetens och ett långsiktigt perspektiv för att optimera anläggningens prestanda.
Du kommer att arbeta nära både interna och externa aktörer och ha en viktig roll i att driva utvecklingen av vårt tekniska underhåll framåt.Kvalifikationer
Lämplig utbildning:
• Högskoleingenjör eller civilingenjör inom maskinteknik eller energiteknik, alt. ingenjörsutbildning inom underhållsteknik och produktion.
Meriterande kunskaper och erfarenheter:
• Projektledning
• Kunskap om pannsystem, drift och underhåll.
• Erfarenhet av revisioner och inspektioner.
• Förståelse för arbetsmiljö och säkerhetskrav.
• Regelverk kring tryckkärl (t.ex. AFS 2023:11, PED - Pressure Equipment Directive).
• Samarbete med tredjepartsinspektörer och ackrediterade kontrollorgan.
• CMMS-system (Computerized Maintenance Management System).
• Annan teknisk utbildning inom mekanik, tryckkärl eller svetsning.
Du har B-körkort.Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen som underhållsingenjör ser vi att du är en person som:
• Kommunicerar tydligt och effektivt med både interna och externa parter.
• Har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer.
• Är ödmjuk och lyhörd, med förmåga att ta till dig feedback och samarbeta prestigelöst i team.
• Tar ansvar för dina projekt och arbetsuppgifter som du driver framåt med struktur och engagemang.
• Har en flexibel inställning och trivs med att lösa problem i en föränderlig miljö.
• Visar empati och respekt för kollegor, vilket bidrar till en inkluderande och trygg arbetsplats.
• Tar egna initiativ och ser vad som behöver göras - och agerar proaktivt.
• Har en positiv attityd som smittar av sig och bidrar till en god arbetsmiljö.
Stor vikt kommer att fästas vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar oss! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med på resan?
Vi har löpande urval, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
