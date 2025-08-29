Underhållsingenjör
2025-08-29
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Sektionen Engineering ansvarar för att tillhandahålla tekniska tjänster för underhåll inom Mekanik, Hydraulik, Elektromekanik, Säkerhetsmateriel och Struktur, för både militära och civila flygsystem. I sektionen ingår Planning, Production Engineering och Production Support.
I rollen som systemingenjör/underhållstekniker består arbetsuppgifterna av teknisk konsultverksamhet till interna och externa kunder, och innefattar:
* tekniska utredningar
* analyser av drift och underhåll
* certifiering av underhållen materiel
* framtagning av modifieringsförslag
* framtagning av underhållsinstruktioner
* utveckling och framtagning av provnings- och underhållsutrustning mm.
Arbetsuppgifter inom projekt kan förekomma. Du kommer även kunna bedriva viss utbildning inom området.
I arbetsuppgifterna ingår också att tillhandahålla internt tekniskt stöd till vår underhållsverkstad samt tekniskt stöd till vår marknadsstab, till exempel i samband med framtagning av offerter och kalkyler.
Arbetet bedrivs mycket självständigt och erbjuder stora möjligheter till variation och utveckling, både teoretiskt och praktiskt, inom ett mycket brett verksamhetsområde.
Resor i tjänsten kan förekomma, både inom och utanför Sverige. I framtiden ser vi goda möjligheter till utlandstjänstgöring för den som vill och kan.
Tjänsten är förlagd dagtid och placeringsorten är Malmslätt, Linköping.Publiceringsdatum2025-08-29Profil
Du kanske är en tekniker som vill ta nästa steg i karriären och utvecklas inom ditt område. Kanske jobbar du med underhåll idag och söker nya utmaningar - eller så är du ingenjör med ett intresse för att arbeta nära den operativa driften.
Vi tror att du har någon form av teknisk utbildning inom något av nämnda områden alternativt några års arbetslivserfarenhet inom exempelvis flygunderhåll på system-/komponentnivå eller liknande underhållsverksamhet. Tidigare erfarenhet av en teknisk tjänst där du arbetat med dokumentation och/eller underhållsarbete inom Saab är meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser i denna rekrytering och söker dig som tar ansvar för din uppgift, strukturerar ditt arbete och driver processen vidare. Du gillar att lösa tekniska problem och har en god förmåga att samarbeta med prestigelöshet och flexibilitet.
Du bör ha goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift då arbetet inkluderar dokumentation på både svenska och engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Ersättning
