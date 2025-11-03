Underhållselektriker till Volvo Lastvagnar Umeå
2025-11-03
Underhållselektriker Volvo Lastvagnar
Framtiden är här och vi ställer om mot hållbar produktion med mångfald och lean som nyckelord. Vi står inför en spännande digitaliseringsresa för att effektivisera underhållet av vår produktionsutrustning, där du i rollen som elektriker blir en viktig framtida spelare. Nu söker vi dig som skulle drivas av att arbeta med underhåll och ständiga förbättringar av vår produktionsutrustning.
Umeåfabriken är en av Volvokoncernens största fabriker. Vi är med våra 1800 anställda en av Norrlands största industrier. Här produceras hytter till Volvo Trucks, från plåtrullar till lackerade hytter. Verksamheten är en av världens modernaste med avancerad teknik och kompetenta medarbetare, med hög automationsgrad i ständig utveckling, vilket medför varierat arbetsinnehåll och stora möjligheter till personlig utveckling.
Som underhållselektriker hos oss kommer du att arbeta med både avhjälpande och förebyggande underhåll i vår produktionsanläggning. Du avrapporterar de aktiviteter som utförs i vårt underhållssystem och jobbar även med analys och uppföljning. I rollen arbetar du tvärfunktionellt via processteam och deltar i projekt. Vid behov kommer du även att stötta samt instruera övrig personal inom underhåll vid felavhjälpning och rotorsaksanalys. Är du en person som är intresserad av en utmaning i en högintensiv miljö, har en god kommunikativ förmåga och kan samarbeta med olika funktioner och samtidigt vill lära dig mer om underhållsteknik för att utvecklas i din roll är du exakt den person vi söker!Publiceringsdatum2025-11-03Kvalifikationer
* Teoretiska kunskaper minst motsvarande gymnasieskolans El-program med inriktning elteknik eller automation
* Praktisk flerårig erfarenhet av arbete inom el/automation
* Utbildning i Siemens TIA-portal, Simatic S7 classic, Simatioch TIA Portal Safety
* Mycket god erfarenhet av praktiskt arbete med felsökning och programmering av PLC-system
* Kunskap om maskinsäkerhet, standarder mm
Meriterande
* Erfarenhet av tillverknings- eller processindustri
* Erfarenhet av arbete i IFS Underhållsystem
* Erfarenhet av arbete i projekt
* Robotkompetens
Arbetstid: Dagtid
Avtalsområde: Teknikavtalet IF Metall
Anställningsform: Tillsvidare
Om du är intresserad av en utmaning i en spännande miljö, vill lära dig om underhållsteknik och utvecklas som person, så är du varmt välkommen att söka tjänsten. Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
För mer information:
Linda Gunnarsson, Underhållsledare , tel. 072-862 70 73
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post.
