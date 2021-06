Underhållschef till kollektivtrafiksjätte - start omgående! - Perido AB - Tapetserarjobb i Stockholm

2021-06-28Har du minst 5 års erfarenhet som arbetsledare i ryggsäcken och är redo för nästa utmaning? Känner du dig trygg i dina ledaregenskaper och vet att du kan skapa förtroende hos dina medarbetare? Om du även kan tillskriva dig erfarenhet av planering, förbättringsarbete, LEAN och effektivisering av underhåll så är det dig vi söker!2021-06-28Perido söker en erfaren Utvecklingschef för uppdrag hos vår kund, ett globalt företag som verkar för kollektivtrafik i världsklass. Här arbetar man i en framtidsbransch med viljan att bidra till ett hållbart samhälle genom en förbättrad och utvecklad kollektivtrafik. Uppdraget är på heltid, med start omgående, och vi tar gärna emot ansökningar även från underkonsulter för denna tjänst. Placeringen är i Söderort i Stockholm.Som Utvecklingschef har du övergripande verksamhets- och personalansvar för två erfarna team inom servicehall och underhåll. Du skapar struktur och följer upp arbetet, samt ser till så det finns en stark gruppgemenskap och arbetsglädje i teamen. Vidare kommer du att ha huvudansvar för hur underhåll genomförs och utvecklas, genom pågående förbättringsarbete. Som medlem i den lokala ledningsgruppen förväntas du driva underhållsagendan och bidra till depåagendan. I uppdraget ingår även:Budgetansvar och ansvar för vad som driver kostnader, samt kort- och långsiktigt lönsamhetsfokus.Att driva genom resultat med hjälp av relevanta nyckeltal för att styra underhållsarbetet.Att vara nyfiken och insatt i trender och nyheter inom underhåll.Uppföljning av utvecklingen i nyckeltal samt att agera på dem.Att involvera personalen i hur deras arbete påverkar resultatet. Tydliggöra vad som driver verksamheten.Att kontrollera så att arbetsmiljön är säker.Genomförande av förändringar och att involvera medarbetarna i dessa.Dina egenskaperVi tror att du som kommer lyckas i rollen som Underhållschef är en person som brinner för underhåll, ledarskap och effektivisering. Det är av stor vikt att du utstrålar såväl ödmjukhet som pondus, samt att du visar förståelse för dina medarbetare och deras arbetssituation. En god lagspelare helt enkelt, med självklara ledaregenskaper. Du är skicklig på att skapa förtroende för dina medarbetare och är tydlig i din kommunikation. Vidare tror vi att du motiveras av att få lösa problem och du besitter förmågan att kunna prioritera rätt när det behövs, även under mer intensiva arbetsperioder. Du trivs med att påverka och kunna bidra till organisationens riktning, och du inspireras av att arbeta med ständiga förbättringar. Vi gissar att du är väl insatt i metoden LEAN. Slutligen är det viktigt att du vill bidra med härlig och positiv energi som kommer göra dig till en uppskattad teamchef!Har vi fångat ditt intresse? I så fall vill vi gärna veta mer om dig, varmt välkommen med din ansökan redan idag!Vi söker dig som har:Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att leda och utveckla personalErfarenhet av planering, förbättringsarbete, LEAN och effektivisering av underhållTeknisk kompetens på lägst gymnasial nivåViss förståelse en mekanikers arbete samt för underhåll av fordon (ex. bussar och bilar)B-körkortLätt för att uttrycka dig väl i tal och skriftPlus i kanten:Erfarenhet av att arbeta operativt med tekniskt orienterat underhåll eller service av fordon, maskiner eller fastigheter.Erfarenhet av att driva förändringsarbete och upprätta struktur.C- och/eller D-körkort.Heltid, konsultuppdrag till november 2021 med chans till förlängning. Tillträde omgående.