Underhållschef till Atria i Sköllersta
AxÖ Consulting AB / Gruv- och metallurgijobb / Hallsberg Visa alla gruv- och metallurgijobb i Hallsberg
2026-07-23
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AxÖ Consulting AB i Hallsberg
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige
En välfungerande produktion handlar inte bara om att hålla anläggningen igång idag – utan också om att utveckla den för framtiden. På Atria i Sköllersta väntar de kommande åren flera större investeringar och utvecklingsprojekt där underhållsorganisationen kommer att spela en avgörande roll.
Nu söker Atria en Underhållschef som vill leda verksamheten genom den fortsatta utvecklingen och samtidigt skapa förutsättningar för en säker, effektiv och driftsäker produktion.
• Vi har gjort stora investeringar i anläggningen under de senaste åren, men vi är långt ifrån klara. De kommande åren väntar flera större projekt och tekniska satsningar och därför söker vi en ledare som vill vara med och utveckla både människor, teknik och arbetssätt, säger Håkan Ljung teknisk chef och biträdande platschef på Atria i Sköllersta.
Din framtida utmaning
Som Underhållschef leder du underhållsorganisationen med personalansvar för ca 30 tekniker inom el och mekanik. Du planerar, prioriterar och följer upp underhållsarbetet för att säkerställa hög drifttillgänglighet och en stabil produktion. Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, kvalitet, projekt, fastighet och övriga funktioner inom fabriken.
Du driver på arbetet av förebyggande underhåll, utvecklar arbetssätt och nyckeltal samt bidrar aktivt i de investerings- och utvecklingsprojekt som kommer att forma anläggningens framtid. Rollen omfattar även budget- och kostnadsansvar, deltagande i investeringsprojekt samt ansvar för att säkerställa att verksamheten uppfyller gällande krav inom arbetsmiljö, maskin- och elsäkerhet.
En viktig del av uppdraget är att utveckla både organisationen och medarbetarna genom ett tydligt, närvarande och utvecklande ledarskap. Du skapar förutsättningar för samarbete, kompetensutveckling och ständiga förbättringar – både inom underhållsavdelningen och tillsammans med övriga verksamheten.
För rätt person väntar en central ledarroll där du får kombinera operativt ledarskap med långsiktig utveckling och vara med och påverka hur Atria i Sköllersta fortsätter att växa de kommande åren.
Är du den vi söker?
För att trivas i rollen tror vi att du är en trygg ledare som skapar engagemang och förtroende hos dina medarbetare. Du har ett strukturerat arbetssätt, god analytisk förmåga och drivs av att utveckla både människor och processer. Du har lätt för att samarbeta över avdelningsgränser, kommunicerar tydligt och trivs i en verksamhet där tempot stundtals är högt och där många frågor behöver hanteras parallellt.
Vi ser gärna att du har:
Flerårig erfarenhet av att leda medarbetare inom industri eller teknisk verksamhet.
Erfarenhet av förebyggande och avhjälpande underhåll i producerande verksamhet.
Högskoleingenjörsutbildning inom maskinteknik, el, automation eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av underhållssystem samt att arbeta med nyckeltal och ständiga förbättringar.
Erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk uppföljning.
Goda kunskaper i Microsoft Office. Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet från livsmedelsindustri eller annan processindustri.
Erfarenhet av investerings- och teknikprojekt.
Erfarenhet av elsäkerhetsarbete eller ansvar enligt egenkontrollprogram.
Erfarenhet av att utveckla organisationer, arbetssätt och kompetens inom underhåll.
Om Atria
Atria är ett av de ledande livsmedelsföretagen i norra Europa. Vi grundades av finska bönder 1903 och har lagat mat i mer än 120 år. I Sverige lagar vi mat under välkända varumärken som Lönneberga, Lithells, Ridderheims, Gooh! och Sibylla. Våra produkter säljs till dagligvaruhandeln, servicehandeln samt till restauranger och storkök.
Information och ansökan
Detta är en annons för rekrytering via AxÖ Consulting. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Angelica Mäenpää: Angelica.maenpaa@axoconsulting.se
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Brukstorget 8 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
AxÖ Consulting Kontakt
Angelica Mäenpää angelica.maenpaa@axoconsulting.se 0766366175 Jobbnummer
10010126