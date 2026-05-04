Underhållschef
Företagsbeskrivning:
SCA
Arbetsbeskrivning: Ett hållbart arbetsliv
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Just nu söker vi en Underhållschef till Rundviks sågverk. Välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
SCA Wood i Rundvik befinner sig i en förändringsresa med fokus på effektivisering och en mer stabil och förutsägbar drift. I rollen kommer du in i ett läge där fokus ligger på att skapa tydlighet i arbetssätt, utveckla samarbetet med produktionen och bidra till en stabil och förutsägbar drift i vardagen. Du kommer arbeta med att leda och utveckla underhållsarbetet med fokus på tillgänglighet, säkerhet och långsiktig funktion.
Som Underhållschef ingår du i sågverkets ledningsgrupp och rapporterar till sågverkschef. Du har det övergripande ansvaret för underhållsorganisationen, inklusive personal, arbetsmiljö och budget, och arbetar i nära samarbete med produktionen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är att:
Leda och utveckla förebyggande, planerat och avhjälpande underhåll samt säkerställa att arbetssätt fungerar i praktiken
Arbeta proaktivt för att förebygga fel, minska oplanerade stopp och säkerställa rätt insats vid rätt tillfälle
Skapa ett nära samarbete med produktionen kring planering, prioritering och genomförande av underhåll
Delta i dagliga och taktiska möten, driva rotorsaksanalyser och följa upp förbättringsåtgärder
Leda och utveckla underhållsorganisationen, säkerställa rätt kompetens och samordna externa resurser
Ansvara för budget, uppföljning av kostnader samt analys av stopporsaker och tillgänglighet
Bidra i tekniska förbättringar och investeringar samt säkerställa struktur i reservdelshantering och dokumentation
Säkerställa att arbetet bedrivs säkert och enligt gällande krav, inklusive arbetsmiljö och systematiskt brandskyddsarbete
Vem är du?
Som person är du trygg och tydlig i ditt ledarskap och har en förmåga att utveckla ansvarstagande medarbetare. Du arbetar strukturerat och lösningsorienterat, samtidigt som du är samarbetsinriktad och prestigelös i ditt sätt att möta andra. Med din analytiska förmåga driver du förbättringar och bidrar till utveckling. Du trivs i en roll där du får kombinera teknik, struktur och ledarskap, och där du aktivt bidrar till en fungerade vardag.
För att passa i rollen ser vi att du:
Har en teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har erfarenhet av underhållsarbete inom industri
Har erfarenhet av att leda andra i en verksamhetsnära roll
Är van att arbeta nära produktion och drift
Behärskar svenska då språket används i det dagliga arbetet
Våra kärnvärden - ansvar, högklassighet och respekt - är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med våra.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar kompetensutveckling, till att ta ansvar och att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv. Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar binder koldioxid, vi tar vara på precis varje del av de träd vi avverkar och våra produkter kan ersätta fossila alternativ. Tillsammans bidrar detta till att minska utsläppen motsvarande Sveriges personbilstrafik under ett år. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Placeringsort är Rundvik .
Vill du veta mer?
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta Victoria Vikman, HR Specialist Rekrytering, victoria.vikman@sca.com
Facklig företrädare är:
Unionen: Peter Jonsson, peter.jonsson.rundvik@sca.com
GS: Björn Forsberg, bjorn.forsberg@sca.com
Sista ansökningsdag är 31/5. Löpande urval kan ske.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi drogtester på alla slutkandidater. Vår rekryteringsprocess omfattar också kontroll av giltig ID-handling vid intervju, personlighets- och logiktest samt referenstagning. För vissa roller genomför vi bakgrundskontroller eller medicinska kontroller. Så ansöker du
