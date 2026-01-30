Underhållschef
2026-01-30
Publiceringsdatum2026-01-30
Till vår kund Befesa söker vi nu en erfaren underhållschef.
Led, utveckla och förbättra underhållsarbetet i en cirkulär industriverksamhet!
För att fortsätta utvecklingen av vår verksamhet söker vi nu en Underhållschef med ett tydligt ledarskap och starkt förbättringsfokus. Rollen är central för att säkerställa hög driftsäkerhet, effektivt underhåll och en stabil produktionsprocess.
Som Underhållschef har du det övergripande ansvaret för underhållsorganisationen som består av 22 medarbetare. Medarbetarna arbetar som mekaniker och elektriker, både dagtid och i skiftschema. Du arbetar både strategiskt och operativt och har en viktig roll i anläggningens fortsatta utveckling och förändringsarbete.
Tjänsten är placerad i Landskrona. Du rapporterar till Produktionschefen och ingår i produktionsledningen, med nära samarbete med process, logistik och övriga stödfunktioner.
I rollen som Underhållschef ansvarar du för att:
Leda, planera och följa upp det dagliga och långsiktiga underhållsarbetet
Säkerställa hög tillgänglighet, driftsäkerhet och effektivitet i anläggningen
Medarbetare inom underhållsorganisationen utvecklas och trivs
Utveckla, dokumentera och standardisera rutiner, arbetssätt och processer inom underhåll
Säkerställa rätt kompetensförsörjning genom utbildning och utveckling av medarbetare
Planera och leda förebyggande, avhjälpande och förbättrande underhåll
Säkerställa att allt underhållsarbete planeras, rapporteras och följs upp i vårt underhållssystem
Planera och genomföra revisions- och underhållsstopp i nära samarbete med processorganisationen
Ansvara för budget, kostnadsuppföljning och investeringar inom underhåll
Kontakt med leverantörer och entreprenörer
Aktivt bidra till anläggningens förändrings- och förbättringsarbete som medlem i produktionsledningen
Ledarskap och arbetssätt:
Du förväntas vara en tydlig och närvarande ledare som skapar struktur, engagemang och ansvarstagande i organisationen. Rollen innebär att kombinera strategiskt tänkande med operativt ledarskap, där du vid behov själv går ner i detaljer för att lösa dagliga utmaningar.Om företaget
Befesa Circular Alloys Sverige AB är ett återvinningsföretag som specialiserat sig på att återvinna metaller ur rökgasstoft från nordiska stålverk. Genom vår verksamhet bidrar vi aktivt till den cirkulära ekonomin genom att återföra värdefulla resurser till samhällets kretslopp.
Vid vår anläggning i Landskrona arbetar cirka 85 medarbetare. Säkerhet, hållbarhet och ständiga förbättringar är grundläggande värderingar i vår verksamhet.
Om Befesa som koncern:
Befesa är en ledande internationell aktör inom återvinning av restprodukter från stål- och aluminiumindustrin, med verksamhet i bland annat Tyskland, Spanien, Sverige, Frankrike, USA, Kina, Sydkorea och Turkiet. Koncernen sysselsätter över 1 800 medarbetare och är en stark aktör inom hållbarhet och ESG.Profil
Vi söker dig som är en trygg och drivande ledare med erfarenhet av underhåll inom process- eller tillverkningsindustri. Du är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad, och trivs i en verksamhet som präglas av förändring och högt tempo.
Som person är du:
Tydlig, engagerad och prestigelös i ditt ledarskap
Resultatinriktad med förmåga att omsätta planer till praktiskt genomförande
Kommunikativ och duktig på att bygga förtroendefulla relationer
Pedagogisk och van att utveckla både människor och arbetssätt
Vi ser att du har:
Flerårig erfarenhet av ledande befattning inom underhåll i industriell/process miljö och gärna erfarenhet från industri med höga säkerhetskrav
God teknisk förståelse inom mekanik och/eller el.
Relevant teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av budgetansvar, planering och leverantörskontakter
Förmåga att läsa och förstå teknisk dokumentation, exempelvis PLC- och elritningar
Erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete inom underhåll
Säkerhetsarbete
Meriterande:
Elutbildning och/eller ECY-certifikat
På Befesa står säkerhet högst upp på agendan och du har en viktig roll i att bidra till att skapa en säker arbetsplats. Vi har nolltolerans mot alkohol och droger. Innan anställning erbjuds ska slutkandidaten genomgå en obligatorisk hälsoundersökning inklusive alkohol- och drogtest.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer att hitta sitt drömjobb. Våra kunder finns främst inom industribranschen och vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Genom nära samarbete med vår kund och via vår rekryteringsprocess säkerställer vi att du är rätt person för jobbet. På vägen mot ditt nya jobb kommer du att ha personlig kontakt med en rekryterare från Ikett som guidar dig genom processen. Som en viktig del i rekryteringen får du besöka företaget och träffa dina nya kollegor.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Fast l?n
