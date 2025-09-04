Underhållschef
Scan Sverige AB / Chefsjobb / Skara Visa alla chefsjobb i Skara
2025-09-04
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scan Sverige AB i Skara
, Linköping
, Halmstad
, Kristianstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du en trygg och engagerad ledare med teknisk höjd och ett öga för både helhet och detaljer? Vill du vara med och utveckla underhållsarbetet i en verksamhet där livsmedelssäkerhet, driftstabilitet och hållbarhet är i fokus? Då är detta din nästa utmaning.
Det här kommer du att göra
Som Underhållschef på Scan Sverige i Skara har du ett övergripande ansvar för att säkerställa hög teknisk tillgänglighet i vår produktion. Du leder och utvecklar underhållsavdelningen, som består av mekaniker, elektriker, reservdelstekniker och samordnare, och fungerar som en nära och närvarande chef i det dagliga arbetet. I rollen ingår att planera, koordinera och följa upp det operativa underhållet med målet att produktionsutrustning och tekniska system fungerar stabilt, effektivt och enligt fastställda kvalitets- och livsmedelssäkerhetskrav.
Du arbetar både strategiskt och operativt, där du ansvarar för att utveckla och implementera förebyggande underhållsprogram och driva kontinuerligt förbättringsarbete för att minimera driftstopp och optimera maskinprestanda. En viktig del av ditt uppdrag är att initiera och leda lokala tekniska projekt inom verksamheten samt säkerställa att säkerhets- och arbetsmiljökrav efterlevs.
Du har ett nära samarbete med produktion, teknik och andra stödfunktioner för att snabbt identifiera och lösa tekniska utmaningar, och du fungerar som en viktig rådgivare och kravställare i frågor som rör investeringar och tekniska lösningar. Rollen innebär också ansvar för underhållsbudget, uppföljning av kostnader och kontinuerlig utveckling av avdelningens arbetssätt och kompetens. Du rapporterar till Teknikchef i Skara.
Det här
behöver du för att lyckas och trivas<o:p></o:p>
Du har<o:p></o:p>
Relevant teknisk utbildning, gärna inom
el, automation eller produktionsteknik.<o:p></o:p>
Dokumenterad erfarenhet av att leda
personal inom produktion eller underhåll i en industrimiljö.<o:p></o:p>
Gedigen teknisk förståelse och
erfarenhet av att arbeta med produktionstekniska frågor - gärna inom
livsmedelsindustrin.<o:p></o:p>
God förståelse för underhållsstrategier
och system.<o:p></o:p><o:p></o:p>
Flytande kunskaper i svenska och
engelska, i tal och skrift.<o:p></o:p>
Du är<o:p></o:p>
En tydlig ledare som trivs i en
närvarande och coachande roll.<o:p></o:p>
Lösningsorienterad och analytisk, med
ett öga för att identifiera förbättringsområden.<o:p></o:p>
Engagerad och har en stark egen
drivkraft, även under tidspress eller i komplexa situationer.<o:p></o:p>
Kommunikativ och lyhörd - du har lätt
för att skapa engagemang och tydlighet i teamet.<o:p></o:p>
- Förmåga att fatta beslut och prioritera
i en dynamisk och ofta händelsestyrd vardag.
Kvalitetsmedveten och har en stark
känsla för säkerhet, hygien och ordning och reda.<o:p></o:p>
Vad vi
erbjuder dig<o:p></o:p>
Hos oss får
du en central roll i en verksamhet där teknik och livsmedelsproduktion möts -
med möjlighet att påverka, förbättra och driva utveckling. Vi erbjuder en
stabil arbetsgivare med lång erfarenhet inom branschen, ett nära och kompetent
team samt goda möjligheter till utveckling inom teknik, ledarskap och
produktion. Du blir en viktig del i vårt arbete med att ständigt förbättra
arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet och effektivitet.<o:p></o:p>
Låter det
intressant?<o:p></o:p>
Vi hoppas
det! Du ansöker till tjänsten online, vi tar endast emot ansökningar via vår
hemsida. Urval sker löpande.<o:p></o:p>
I din
ansökan bifogar du ditt CV. För att säkerställa en objektiv och inkluderande
rekryteringsprocess använder vi inte personligt brev, utan ber dig i stället
besvara urvalsfrågor kopplade till rollen.<o:p></o:p>
I processen
ingår tester och kompetensbaserade intervjuer. Som slutkandidat genomförs en
bakgrundskontroll.<o:p></o:p>Publiceringsdatum2025-09-04Kontakt
för den här rollen:
Casper Hjalmarsson, Teknikchef - casper.hjalmarsson@scansverige.se
, 0511-258 36
Hans Björling, facklig representant Ledarna - 0511-258 74<o:p></o:p>
Frågor om
rekryteringsprocessen:
Matilda Olbin, Talent Acquisition Specialist, matilda.olbin@lantmannen.com
<o:p></o:p>
Vi ser fram
emot din ansökan!<o:p></o:p>
Scan Sverige är landets ledande kött- och charkuteriföretag och ägs av Lantmännen. Tillsammans med våra 1 800 medarbetare och 6 000 samarbetsgårdar utgör vi en samlad kraft för framtidens köttproduktion. Genom vårt hantverk och omsorg om hela värdekedjan levererar vi dagligen lokalproducerad och välsmakande mat till hela landet - samtidigt som vi skapar möjligheter för ett livskraftigt och självförsörjande Sverige. Med våra välkända varumärken Scan, Pärsons och Bullens och den gemensamma kraften hos våra medarbetare och leverantörer leder vi omställningen till en ökad och mer hållbar svensk köttproduktion. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scan Sverige AB
(org.nr 556655-4597), https://www.scansverige.se/ Arbetsplats
Scan Sverige Jobbnummer
9491437