Underhållsberedare i Flygmiljö
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I Nyköping finns sektionen Civil Fixed Wing - en Part-145 flygverkstad där vi utför underhållsarbete och modifieringar av flygplan. Verksamheten präglas av hög teknisk kompetens, kvalitet och säkerhet i fokus. Vi söker nu en underhållsberedare till vår verksamhet som vill vara med och bidra till att våra projekt genomförs effektivt och strukturerat.
Vi arbetar i huvudsak med flygplanstyperna DeHavilland DHC-8 Q300, Learjet-35A, Airtractor AT-802 Fireboss samt Mitsubishi MU-2B, vilket innebär en varierad och tekniskt intressant miljö.
Tillsammans med övriga teamet av underhållsberedare blir ditt jobb att initiera, följa upp och avsluta arbetspaket och arbetsordrar som läggs ut i våra flygverkstäder. Rollen innebär ett stort ansvar, då beredningsfunktionen håller ihop arbetspaketen och fungerar som en samordnande länk mellan flera olika funktioner. Du kommer i många sammanhang att agera som spindeln i nätet, där du säkerställer att rätt förutsättningar finns på plats för att produktionen ska kunna genomföras effektivt och enligt plan. Arbetet bedrivs på dagtid.
I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att:
* Ta hand om beställningar från Operatörens CAMO-organisation.
* Upprätta och bereda "Task cards" i vårt underhållssystem.
* Säkerställa beredning av arbetspaket för genomförande i vår underhållsproduktion.
* Säkerställa att material, verktyg och arbetsordrar finns tillgängliga för projekten.
* Genomföra efterberedning samt sammanställa fakturaunderlag och fakturera kund.
* Supportera våra checkledare under pågående underhållstillfällen.
Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, och kräver att du trivs med att koordinera, kommunicera och skapa struktur i en tekniskt komplex miljö.
Vi söker dig som har examen från yrkeshögskola med inriktning flygplansunderhåll, eller har tidigare bakgrund inom branschen. Ett genuint tekniskt intresse är en viktig förutsättning för att trivas och lyckas i rollen, då du dagligen arbetar nära den tekniska produktionen och behöver förstå både helheten och detaljerna i underhållsarbetet.
Du är ansvarstagande, initiativrik och kvalitetsmedveten, vilket gör att du trivs i en noggrann och strukturerad arbetsmiljö. Samtidigt är du van att arbeta självständigt och driva dina uppgifter framåt, även när tempot är högt eller flera ärenden pågår parallellt.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor värdesätter vi att du har en god samarbetsförmåga och kommunicerar tydligt och professionellt. Du trivs i en samordnande roll där du får bidra till att hålla ihop arbetet så att teamet når gemensamma mål.
Det är extra meriterande om du har erfarenhet av produktionsplanering inom Part 145, samt kunskap i system som AMOS eller andra underhållssystem.
Krav för tjänsten:
* Svenskt körkort behörighet B, då resor i tjänsten kan förekomma.
* Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan - här får du möjligheten att utvecklas i en tekniskt avancerad och spännande bransch!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
