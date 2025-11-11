Underhållsarbetare Gata
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, är ett kommunalförbund där medlemmarna är Fagersta och Norbergs kommuner. Huvudkontoret finns i Fagersta och med platskontor i Norberg. Förbundet ansvarar för driften av bostäder, verksamhetsfastigheter, gator och vägar, vatten och avlopp, parker, skogar, fritidsanläggningar, IT samt lokalvård. NVK leds ytterst av dess direktion som utses av Fagersta och Norbergs kommuner. Direktionen har det övergripande ansvaret där förbundschefen ansvarar för den strategiska och operativa ledningen av verksamheten. NVK har ca 150 anställda och omsätter 400 miljoner.
Är du ute efter ett meningsfullt arbete där du dagligen får möjligheten att göra skillnad och bli uppskattad av invånarna i kommunen?
Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi letar efter en engagerad och ansvarsfull underhållsarbetare som vill vara en del av vårt team på gatuavdelningen i både Fagersta och Norberg.
Ditt uppdrag
Som underhållsarbetare kommer du att spela en central roll i att säkerställa att våra gator och vägar, parker och lekparker är i toppskick för att möta invånarnas behov och säkerställa en smidig infrastruktur för samhället. Du kommer att vara en viktig länk i arbetet med att bibehålla och förbättra vår kommunikation med medborgarna, genom att reagera på deras behov och feedback på ett effektivt och professionellt sätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Kommunalt underhållsarbete; Gator, vägar, parker och lekparker
- Utförande underhåll av vägnätet
- Vinterväghållning
Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten. Sökande ska därför kunna inställa sig på arbetsplatsen inom 45 minuter Publiceringsdatum2025-11-11Profil
Vi tror att du har en utbildning som mark- och anläggningsarbetare på gymnasienivå eller att du på annat sätt har skaffat dig liknande erfarenhet. Tidigare arbete inom underhållsbranschen är starkt meriterande och visar på din förmåga att hantera de krav och utmaningar som kommer med rollen.
Det är av stor vikt att du är händig och har god teknisk förståelse. Att kunna hantera olika verktyg och maskiner är en viktig del av arbetet, så tidigare erfarenhet av detta är önskvärt.
Besittning av körkortklass C samt YKB (Yrkeskompetensbevis) är starkt meriterande och kommer att vägas in i rekryteringsprocessen.
Arbete på väg (APV) är meriterande.Kvalifikationer
B-körkort (manuell)
Förarbevis för hjullastare
Vi erbjuder dig en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare och kollegor som skapar samhällsnytta varje dag och därmed en bättre vardag för våra invånare.
Vi tror att trivsel och goda arbetsprestationer hänger samman och jobbar därför aktivt för en god arbetsmiljö och att skapa förutsättningar för en god hälsa. Hos oss är du ansluten till Företagshälsovård och har möjlighet till friskvårdsaktiviteter.
