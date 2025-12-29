Underhålls- & Automationsingenjör Till Trelleborg Ersmark
2025-12-29
Vi söker en underhålls- och automationsingenjör. Detta är en helt ny befattning där du är med och formar rollen. Du kommer att samarbete med olika befattningar på Siten Trelleborg Ersmark AB men delvis också med andra enheter inom Trelleborg globalt.
Vi är stolta över vårt företag och över det vi gör. Vi inom Trelleborg Ersmark AB är världsledande inom vårt område och vi har goda tillväxtmöjligheter. Trots att vi verkar i ett internationellt sammanhang är stämningen på företaget familjär. Vi är raka och öppna mot varandra, måna om att samarbeta men också att var och en tar initiativ och ansvar. I vårt arbete vägleds vi av fyra våra gemensamma värderingar; Kundfokus, Innovation, Ansvar och Prestation.Publiceringsdatum2025-12-29Om företaget
Trelleborg är en global industrikoncern som utvecklar högpresterande lösningar för att täta, dämpa och skydda i krävande miljöer över hela världen. Trelleborg har den polymertekniska spetskompetens som gör innovation och tillämpning möjlig och vi befinner oss där vi är i dag för att våra talanger tagit oss dit. Vi har ett nära samarbete med ledande varumärken inom industrin för att påskynda deras utveckling och driva deras verksamhet framåt - och på vägen dit forma industrin och de framsteg som kommer att gagna mänskligheten under många spännande år framöver.
Trelleborg är utsedda till karriärföretag 2022. Vi har ett omfattande utbildningsprogram och vi ger talanger en möjlighet att växa.
Läs gärna mer om oss på www.trelleborg.com.Arbetsuppgifter
Som underhålls- och automationsingenjör får du en bred och varierad roll med fokus på att skapa struktur, stabilitet och framtidssäkra underhållsarbetet i produktionen.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
• Strukturera och vidareutveckla det förebyggande underhållet
• Skapa och utveckla underhållsplaner för maskiner och utrustning
• Delta i felsökning och problemlösning samt dokumentera svårlösta problem
• Arbeta nära produktionen och stötta operatörer i tekniska frågor
• Bidra inom automation och PLC-relaterade frågeställningar
• Samverka med externa leverantörer och internationella kontakter
• Arbeta med ständiga förbättringar enligt Lean/TPM
• Delta i projekt kopplade till nya krav, regelverk eller investeringar
Rollen är placerad nära produktionen och kräver både tekniskt intresse, god kommunikation och förmåga att arbeta strukturerat. Resor kan förekomma.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har rätt inställning och vilja att utvecklas. Du är nyfiken, ansvarstagande och trivs med variation.
Vi ser gärna att du:
• Har teknisk bakgrund inom exempelvis underhåll, automation eller tillverkningsindustri
• Är flexibel och öppen för att ta dig an nya ansvarsområden
• Arbetar strukturerat, är noggrann och dokumenterar ditt arbete
• Har grundläggande kunskaper inom Lean eller TPM
• Goda kommunikativa förmågor
• Är lugn, lösningsorienterad och trygg som person
Ingenjörsutbildning är meriterande men det viktigaste är ett genuint teknikintresse och viljan att lära sig nya saker, samt att du tar med dig gedigen erfarenhet från andra områden som du kan omsätta hos Trelleborg - och att du gärna tar ansvar och visar initiativ
Du uttrycker dig obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Information och kontakt
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Placeringsort: Ersmark, Skellefteå
I denna rekrytering samarbetar kunden med Wikan Personal och man blir anställd direkt av Trelleborg Ersmark AB. Hör gärna av dig med eventuella frågor till rekryteringskonsult, Tomas Vidmark 0910-77 09 82 alt. tomas@wikan.se
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
