Underentreprenörer sökes - installation av värmepumpar

Kylslaget AB / VVS-jobb / Vallentuna
2025-12-17


Vi på Kylslaget söker nu samarbetspartners i form av enmansbolag eller mindre bolag som vill arbeta med oss.
Uppdraget
Du blir inhyrd av oss och installerar värmepumpar hos våra kunder. Framförallt under högsäsong, men vi vill gärna samarbeta även året runt.
Vem är du?
Vi söker dig som driver eget företag, med bakgrund som:

Värmepumpsinstallatör

Kyltekniker

Du är noggrann, serviceinriktad och gillar att arbeta självständigt.
Vi erbjuder
Löpande uppdrag och goda möjligheter till långsiktigt samarbete

Publiceringsdatum
2025-12-17

Utbildningsbakgrund
Flexibilitet - extrajobb under högsäsong eller året runt

Trygghet i att samarbeta med ett etablerat företag

Är du intresserad? Kontakta oss redan idag så berättar vi mer. Vid frågor är du välkommen att kontakta matilda@kylslaget.se
Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kylslaget AB (org.nr 556736-4301)

Arbetsplats
Kylslaget

Kontakt
Matilda Sääf
matilda@kylslaget.se

Jobbnummer
9648641

