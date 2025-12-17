Underentreprenörer sökes - installation av värmepumpar
2025-12-17
Vi på Kylslaget söker nu samarbetspartners i form av enmansbolag eller mindre bolag som vill arbeta med oss.
Uppdraget
Du blir inhyrd av oss och installerar värmepumpar hos våra kunder. Framförallt under högsäsong, men vi vill gärna samarbeta även året runt.
Vem är du?
Vi söker dig som driver eget företag, med bakgrund som:
Värmepumpsinstallatör
Kyltekniker
Du är noggrann, serviceinriktad och gillar att arbeta självständigt.
Vi erbjuder
Löpande uppdrag och goda möjligheter till långsiktigt samarbete

Flexibilitet - extrajobb under högsäsong eller året runt
Flexibilitet - extrajobb under högsäsong eller året runt
Trygghet i att samarbeta med ett etablerat företag
Är du intresserad? Kontakta oss redan idag så berättar vi mer. Vid frågor är du välkommen att kontakta matilda@kylslaget.se
Vi ser fram emot att samarbeta med dig!
