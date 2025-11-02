Under tillsättning - Fastighetschef - Statens Veterinärmedicinska Anstalt
2025-11-02
SVA står inför en spännande framtid med omfattande utveckling och modernisering av sina avancerade fastigheter. Som sektionschef/fastighetschef får du en central roll i att leda och utveckla fastighetsområdet och säkerställa att våra lokaler möter verksamhetens högt ställda krav - både idag och i framtiden. Sektionen för fastighet (FAS) ansvarar för myndighetens lokaler och drift, från laboratorier och administrativa kontor till lagerutrymmen och tekniska system. Uppdraget är komplext och innefattar både förvaltning av befintliga lokaler och planering av SVA:s framtida fastighetslösning
Sektionen för fastighet (FAS) är en relativt nybildad sektion som ingår i avdelningen digitalisering, infrastruktur och säkerhet (DIS). Sektionen har det övergripande ansvaret för myndighetens lokaler och drift och att dessa är ändamålsenliga för verksamheten vid SVA.Publiceringsdatum2025-11-02Dina arbetsuppgifter
I rollen som sektionschef har du det övergripande ansvaret för att planera för förvaltning och utveckling inom området fastighet samt den drift som lokalerna kräver i stort. Du har det löpande övergripande byggnadstekniska ansvaret för myndighetens lokaler och anläggningar samt bereder beslutsunderlag och rapporterar direkt till avdelningschef. I din roll ingår också att ansvara för att genomföra, följa upp och koordinera små och stora lokalanpassningar, som ofta har ett stort teknikinnehåll.
Fastighetschefens uppgift blir att leda stora delar av det förberedande arbetet med att planera och genomföra överflytt till SVA:s framtida fastighetslösning. Det innebär projektering och kravställan av avancerad karaktär. Fastighetsfrågorna vid myndigheten är komplexa och rollen innebär dels att hantera förvaltningen av nuvarande lokaler, dels ta sig an uppgiften att bygga för framtidens SVA.
Du kommer också arbeta med frågan om den nya spårvägen som påverkar nuvarande och möjligen den framtida lokaliseringen av SVA:s lokaler.
Som ansvarig chef ansvarar du för budget och utförande av planerat underhåll, investeringar, renoveringar och ny- och tillbyggnadsprojekt. I rollen ingår också att ha externa kontakter, exempelvis med nuvarande hyresvärd, dialog med kommunen och andra aktörer där dialog behövs. Du kommer ha personalansvar för mellan 5-10 medarbetare (den kan med tiden ev utökas/förändras beroende på framtida lösning avseende lokaler) och även administrativa uppgifter ingår, såsom fakturahantering, interndebitering av hyror och uppföljning av projekt- och driftkostnader inom lokalområdet.
I din roll kommer du även ha ett löpande och nära samarbete med dina chefskollegor inom avdelningen, bland annat rörande säkerhet, utveckling kring civilt försvar och serviceverksamhet vid SVA. För den som innehar rollen krävs förståelse för säkerhetsrelaterade frågor då fastigheten utgör ett skyddsobjekt och riksintresse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskolexamen, exempelvis en relevant civilingenjörsexamen eller en byggnadsingenjörsexamen alternativt motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du som söker har minst fem års erfarenhet av ledande befattning inom fastighetsfrågor och det är för tjänsten viktigt att du har erfarenhet av komplexa fastighetslösningar/faciliteter, då en stor del av myndighetens lokaler består av avancerat tekniska laboratorium, obduktion, destruktion och andra lokaler. Du är väl insatt i byggbranschens förutsättningar och lagkrav. Vidare vill vi att du har erfarenhet av projektledning och förhandling samt viss/någon erfarenhet rörande säkerhetsfrågor kopplat till lokaler.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är en erfaren och motiverande ledare med förmåga att driva och utveckla verksamheten framåt. Du kombinerar analytisk skärpa med tydlig kommunikativ styrka, på både svenska och engelska, och har lätt för att bygga långsiktiga relationer. Rollen kräver att du är självgående, strategisk och trygg i att fatta beslut i en dynamisk miljö där flexibilitet, struktur och initiativförmåga är avgörande. Som ledare skapar du engagemang och delaktighet och inspirerar till arbetsglädje och samarbete. Svenskt medborgarskap är ett krav för tjänsten.
Meriterande
Erfarenhet och kunskap av säkerhetslaboratorium (gärna skyddsnivå 3)
Erfarenhet av arbete från statlig myndighet
Erfarenhet av att projektleda större entreprenadupphandlingarAnställningsvillkor
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll och säkerhetsintervju i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.
Om arbetsplatsen, SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Vår vision är "Friska djur - trygga människor".
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Med coronapandemin färskt i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.
Du som är svensk medborgare och tillsvidareanställd på SVA kommer bli krigsplacerad inom SVA.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen.
För mer information kontakta :Annchen Kull 0763 29 40 47, e-post annchen.kull@chefspoolen.se
Väx och utvecklas på SVA - välkommen med din ansökan via länken nedan!
Ansök - https://sva.varbi.com/se/what:job/jobID:857738/ Ersättning
