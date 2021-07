Umbracoutvecklare - Cybercom Sweden AB - Elektronikjobb i Jönköping

Cybercom Sweden AB / Elektronikjobb / Jönköping2021-07-07Äntligen! Från och med 1 juli är Cybercom en del av Knowit. Vad innebär det här för dig som vill söka jobb hos oss? Ingenting, egentligen. Det går alldeles utmärkt att skicka in din jobbansökan som vanligt via vår webbplats.Vi ser oss alltid om efter nya kollegor och rekryterar medarbetare löpande. Missa inte möjligheten att hoppa på den spännande resan vi nu har framför oss - skicka in din ansökan eller kontakta någon av våra rekryterare redan idag, så berättar de gärna mer om våra karriärmöjligheter. Vi hoppas på att höra ifrån dig snart!LÄNK: Läs mer om ( https://cybercom.com/join-us/cybercom-and-knowit) Knowit har många spännande uppdrag på gång och vi har därför behov av att stärka våra team med utvecklare.Som utvecklare är du en viktig pusselbit i våra helhetåtaganden inom webb och e-handel och är med och utvecklar våra långsiktiga partnerskap tillsammans med våra kunder. Du kommer att arbeta med funktionella anpassningar och integrationer mellan system i våra webb och e-handelsprojekt.Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av systemutveckling, gärna i rollen som konsult eller från en liknande byrå, där du arbetat i flertalet kundprojekt. Du är framåtsträvande, tar ansvar för dina projekt och har ett starkt intresse för teknik.Vi ser att du har mycket goda kunskaper inom C# .Net. Det är även meriterande med kunskaper och intresse för nedan lista på vad projekt kan innefatta och särskilt om du har Umbracokompetens.C#, .NET, .NET CoreVue / ReactUmbracoGit, Bitbucket, DevOps, JiraContinuous integration & Continuous deliveryIntegrationer mot ERP, DAM, PIM & CRMCommerce-plattformar, betallösningar, affärssystem samt lager och logistiklösningarKnowit är en snabbfotad, rolig och inspirerande arbetsplats med stor laganda. Vi rekryterar medarbetare som vi tror kan göra skillnad. Vi utvecklar affärer och kompetenser för att växa tillsammans. Våra konsulter har stora möjligheter att utvecklas och vi värnar om kompetensutveckling genom olika interna nätverksgrupper. Knowit är utsedd som Stockholmsbörsens bästa bolag vad gäller jämställdhetsarbete (Allbright 2019) och vi tror att det är lika viktigt att ha en arbetssituation som fungerar med privatlivet samtidigt som att vi har kul och utvecklas på arbetsplatsen. Detta har fostrat en kultur som präglas av närhet och transparens och en organisation där vi hjälper varandra att lyckas.Följ gärna vår vardag @knowitjkpgFör frågor kontakta Karin Fromell, karin.fromell@cybercom.com eller 0761-457299Under veckorna 28-32 kan svarsfrekvensen vara något längre pga semesterperiod. Intervjuer kommer att hållas från vecka 34.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-07-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-31Cybercom Sweden AB5850822