Ultraljudsprovare (OFP) till Björneborg steel!
Professionals Nord Örebro AB / Teknikjobb / Kristinehamn Visa alla teknikjobb i Kristinehamn
2025-08-28
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Örebro AB i Kristinehamn
, Karlskoga
, Karlstad
, Hallsberg
, Kumla
eller i hela Sverige
Är du en driven och noggrann person som har erfarenhet av operatörsarbete inom OFP? Är du nytänkande och drivs av att leverera kvalitet? I denna roll blir du en viktig del i ett företag som har bra värderingar, investerar i sin personal och ger möjlighet till vidareutveckling på ett personligt och professionellt plan. Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Björneborg Steel söker en person vars arbetsuppgifter kommer innebära att arbeta med olika typer av oförstörande provning, i huvudsak ultraljudsprovning, magnetpulverprovning, penetrantprovning och hårdhetsmätning. Provningarna görs i flera steg under en process där du letar efter defekter som sprickor och porer samt verifierar egenskaper. Det är ett flexibelt arbete där du utgår från verksamhetens olika avdelningar och söker fel för att rättfärdiga samt utveckla dessa.
Arbetsuppgifterna kommer i stora drag handla om att;
Planera för och utföra körplaner enligt specifikation i system som Movex och Comflow
Utöva prövningar av all förekommande oförstörande provning
Tolka provningsbestämmelser och kundspecifikationer på både svenska och engelska
Arbeta med dokumentation, avvikelse, och justeringsrapporter
Vi söker dig som:
Har gymnasial utbildning.Meriterande erfarenheter:
Ultraljudsprovning (Nivå 1 och 2 enligt ISO 9712) (Mycket meriterande, men inget krav då företaget själva utbildar).
Magnetpulverprovning (Nivå 1 och 2 enligt ISO 9712) (Mycket meriterande, men inget krav då företaget själva utbildar).
Penetrantprovning (Nivå 1 och 2 enligt ISO 9712) (Mycket meriterande, men inget krav då företaget själva utbildar)
Erfarenhet från tung industri
Traverskort
Erfarenhet från arbete i ett MPS-system. Vi jobbar bl.a. i Movex, Qlikview och Officepaketet.
Arbetstid:
Dagtid med flex, men skift kan förkomma.
Dina personliga egenskaper kommer vara avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Björneborg Steel. Du är öppen för nya idéer, trivs att arbeta i grupp och är noggrann i ditt arbetssätt.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Björneborg
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Jesper Wingqvist
#Björneborg-steel #OFP Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Örebro AB
(org.nr 559287-0454) Arbetsplats
Björneborg Steel Kontakt
Jesper Wingqvist jesper.wingqvist@pn.se Jobbnummer
9481188