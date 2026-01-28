Ultraljudsbarnmorska till privat mottagning
Freja Barnmorskemottagning & Konsulttjänster AB / Sjuksköterskejobb / Enköping Visa alla sjuksköterskejobb i Enköping
2026-01-28
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Freja Barnmorskemottagning & Konsulttjänster AB i Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Är du ultraljudsbarnmorska och vill arbeta i en privat mottagning där bemötande kvalitet och arbetsglädje står i centrum?
Trivs du med att arbeta kvällar och helger, när tempot ofta är lugnare och mötet med patienten får mer fokus?
Då kan Freja barnmorskemottagning & ultraljudsklinik vara rätt plats för dig.Publiceringsdatum2026-01-28Om företaget
Freja är en privat barnmorskemottagning och ultraljudsklinik med tydligt fokus på trygghet, professionalism och ett varmt bemötande. Hos oss möter vi kvinnor och familjer i viktiga skeden av livet-och vi tar oss tid att göra det ordentligt.
Vi arbetar i en lugn, trivsam miljö och värdesätter samarbete struktur och yrkesstolthet.Om tjänsten
• Arbete som ultraljudsbarnmorska inom privat verksamhet
• Förlagd arbetstid främst kvällar och helger
• Självständigt arbete med stöd av tydliga rutiner
• Möjlighet till timanställning som på sikt kan övergå till fast anställning
• Möjlighet att kombinera tjänsten med annan anställning
Vem vi söker?
Legitimerad barnmorska
Har utbildning och erfarenhet inom ultraljud (eller är på väg i din certifiering)
Är trygg och positiv och professionell i patientmötet
Har möjlighet att arbeta kvällar och helger
Känner stolthet i att bidra till kvinnors trygghet och upplevelse av vården.
Vi erbjuder
• En lugn och personlig arbetsmiljö
• Tydliga arbetssätt och god introduktion
• Ett respektfullt och varmt sammanhang
Möjlighet till långsiktighet och utveckling
Vill du bli en del av en privat verksamhet där kvalitét, bemötande och trygghet verkligen betyder något? Välkommen in med din ansökan-urval sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: tove.stark@frejamottagning.se Arbetsgivare Freja Barnmorskemottagning & Konsulttjänster AB
(org.nr 556975-6447)
Fannalundsvägen 10 (visa karta
)
749 43 ENKÖPING Arbetsplats
Freja mottagning Jobbnummer
9709449