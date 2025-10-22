Ultraljudsbarnmorska till Aleris Ultragyn
2025-10-22
Ultraljudsbarnmorska till Aleris Ultragyn Sabbatsberg
Vill du arbeta i en miljö där omtanke, kvalitet och trygghet står i centrum - och där varje möte gör skillnad? Vi på Aleris Ultragyn Sabbatsberg söker nu en erfaren ultraljudsbarnmorska som vill bli en del av vårt engagerade team i hjärtat av Stockholm.
Om ossPå Ultragyn möter vi blivande föräldrar i några av livets mest betydelsefulla stunder. Vi är stolta över vår kompetens, våra moderna lokaler och den omtänksamma atmosfär som präglar vår mottagning varje dag. Hos oss finns flera verksamheter under samma tak: Gynmottagning, Abortmottagning och Barnmorskemottagning vi har ett nära sammarbete och lär ständigt av varandra. Vi är 5 barnmorskor som arbetar med obstetriska ultraljud.
Om tjänstenSom ultraljudsbarnmorska hos oss utför du obstetriska ultraljudsundersökningar såsom Kub, rutinultraljud, tillväxtkontroller och tidiga graviditetsundersökningar. Du samarbetar nära med erfarna kollegor, i ett varmt och professionellt team där vi hjälps åt och lär av varandra.
Vi erbjuder heltid eller deltid, beroende på vad som passar dig bäst.
Vem är du?Du är legitimerad barnmorska med erfarenhet av obstetriskt ultraljud och ett genuint intresse för kvinnosjukvård. Du har ett varmt bemötande, trivs i mötet med människor och värdesätter noggrannhet och kvalitet i ditt arbete. Vi tror också att du uppskattar att arbeta i team och bidra till en positiv och trygg arbetsmiljö.
Vi erbjuder En varm och välkomnande arbetsplats i moderna lokaler
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning inom ultraljud
Flexibilitet med heltid eller deltid
Centralt läge vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm
En arbetsgivare med hjärta - som värnar om balans mellan arbete
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid/deltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
AnsökanVälkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Eva Thorell eva.thorell@aleris.se
/ tel 0707365758. Ersättning
