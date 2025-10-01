Ultraljudsbarnmorska sökes
Barnmorskegruppen Mama Mia AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
Vi söker nu en ultraljudsbarnmorska till Mama Mia Stockholm
Är du en erfaren ultraljudsbarnmorska med ett stort engagemang för kvinnors hälsa? Brinner du för utveckling, teamarbete och hög kvalitet i varje möte? Då vill vi gärna träffa dig!
Hos oss på Mama Mia Stockholm får du inte bara en arbetsplats - du blir en del av ett team där omtanke, kompetens och utveckling står i centrum. Tillsammans med vår specialistläkare och kollegor driver vi mottagningen framåt med fokus på ständigt lärande, innovation och ett tryggt omhändertagande av våra patienter.
Det här erbjuder vi dig:
• Ett nära och dynamiskt samarbete med vår erfarna specialistläkare
• En arbetsmiljö som präglas av prestigelöshet, nyfikenhet och högt engagemang
• Möjlighet att vara med och påverka vår ultraljudsverksamhet
• Regelbunden fortbildning och kunskapsutbyte inom teamet
Ett välfungerande samarbete med våra barnmorskemottagningar i Stockholm

Arbetsuppgifter
Som ultraljudsbarnmorska hos oss arbetar du med sedvanliga ultraljudsundersökningar under graviditet. Du samarbetar nära vårt team av erfarna ultraljudsbarnmorskor, specialistläkare och mödravårdsbarnmorskor inom Mama Mia Stockholm. Arbetet är självständigt men bygger på ett starkt teamarbete, där vi hjälps åt att ge våra patienter ett tryggt och professionellt bemötande.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad barnmorska med dokumenterad ultraljudskompetens
• Har några års erfarenhet inom ultraljud, gärna med KUB-certifiering
• Är empatisk, engagerad och flexibel - med ett prestigelöst förhållningssätt
• Trivs med att arbeta självständigt men också värdesätter teamarbete
• Har patientfokus och en vilja att göra skillnad - varje dag
Anställningsvillkor:
• Anställningsform: Tillsvidare
• Omfattning: Heltid eller deltid - enligt överenskommelse
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Lön: Fast månadslön
• Kollektivavtal: Ja
Ansökan:
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan! Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor? Hör gärna av dig till oss!
Maria Liljare - Verksamhetschef Ultraljud
0733-59 20 77 maria.liljare@mamamia.se
Kamilla Hagel - HR-ansvarig kamilla.hagel@primavard.se
Om företaget:
Prima vård är ett vårdbolag främst verksamt inom svensk Primärvård som grundades 2001. Vi delar upp verksamheten i områdena Barn-och kvinnohälsa, Primärvård, Digital vård, Psykisk Hälsa och Företagshälsovård. Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambitionen att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. Vi har idag cirka 50 vårdenheter och omkring 300,000 listade patienter i fem regioner. I Prima vård ingår också vårdkoncernen Mama Mia.
Mama Mia grundades 1988 och är idag Skandinaviens enskilt största bolag inom barn- och kvinnosjukvård med mottagningar i Stockholm och Skåne. Mama Mias verksamhet omfattar mödravård, gynekologi, preventivmedelsrådgivning, obstetriska ultraljud, och barnavårdscentraler.
Prima vård växer både genom förvärv av enskilda vårdenheter samt genom en kontinuerlig utökning av verksamheten på respektive ort. De senaste åren har företaget också investerat mycket i olika digitala initiativ med målet att öka tillgängligheten för Prima vårds patienter.
Våra värdeord Empatisk, Engagerad och Kompetent beskriver oss som företag, vår personal, hur vi möter våra kunder, varandra och vår omvärld. Ersättning
