Ulriksbergskolan söker lärare i mellanstadiet
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Växjö Visa alla grundskollärarjobb i Växjö
2025-10-02
Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Ulriksbergskolan är en kommunal grundskola centralt belägen i Växjö. Skolan är nybyggd och nyrenoverad sedan ett år tillbaka, med moderna lokaler som stödjer både elevernas och personalens utveckling.
Hos oss arbetar engagerade och erfarna pedagoger som tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande. Vi lägger stor vikt vid förtroendefulla relationer och en god studiemiljö, där varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån utbildningens mål.
Skolan har väl etablerade strukturer och en tydlig röd tråd i verksamheten, tack vare ett stabilt och sammansvetsat arbetslag. Vi arbetar i ett så kallat trelärarsystem, vilket innebär att tre klasslärare ansvarar för två klasser med totalt 50 elever. I årskurslaget ingår även en elevresurs som en del av grundbemanningen. Denna organisation har bidragit till god måluppfyllelse och hög trivsel bland både elever, personal och vårdnadshavare.
Ulriksbergskolans vision
Vi vill att våra elever ska vara trygga, engagerade, kunskapssökande individer som tar ansvar för sig själva och varandra. Skolan skall genomsyras av trygghet för att alla skall trivas, må bra och våga vara sig själva men också kunna samarbeta med varandra. Med ett öga mot omvärlden utbildar vi för framtiden. Kvalifikationer
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team på Ulriksbergskolan!
I rollen kommer du att vara klassföreståndare tillsammans med två kollegor i ett av våra årskurslag. Du skapar en trygg lärandemiljö med god studiero och ett tillitsfullt klimat. Du arbetar aktivt med att bygga goda relationer till eleverna för att främja deras utveckling och måluppfyllelse.
Du har god förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Det är meriterande om du är legitimerad i svenska som andraspråk (SVA), men det är inget krav.
Som anställd hos oss möts du av ett tillitsbaserat ledarskap. Du får möjlighet att utvecklas, utmanas och vara en del av ett ständigt lärande.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 317/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662), https://www.vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/skola-6---16-ar/grundskolor.html Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Ulriksbergskolan
Camilla Lauring 0470-419 53 Jobbnummer
9537747