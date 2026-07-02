Ulricehamns pastorat söker Diakoniassistent
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2026-07-02
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Ulricehamns pastorat söker en diakoniassisten för en avtalad visstidsanställning om 75% på 2 år.
Vill Du göra skillnad i människor vardag genom möten, samtal och närvaro kan detta vara en tjänst för Dig.
Beskrivning av tjänsten
Ulricehamns pastorat söker en medarbetare för en tjänst med huvudsaklig inriktning mot hembesök och möten med människor i olika livsskeden. Vi söker Dig som är engagerad och vill möta människor utifrån deras behov, erbjuda samtal och bidra till att möta ensamhet och skapa gemenskap. Du skall också vara med och bygga upp en verksamhet med ideella kring hembesök och möten för de som inte kan ta sig till kyrkans verksamheter.
Person, utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som är lyhörd, empatisk och känner dig trygg i mötet med andra. Du har en god samarbetsförmåga, men kan också arbeta självständigt. Du kommer att ingå i församlingsarbetslaget i Ulricehamn och samarbetar där med präster, diakoner, volontärer och övriga medarbetare. Du kommer att vara med i planering och utveckling av församlingens omsorgsarbete. Utbildning och erfarenheter av liknande arbete är meriterande
Du är medlem i Svenska kyrkan och delar dess tro och värderingar. Tjänsten är enligt Svenska kyrkans kollektivavtal en avtalad visstidsanställning om 75% på två år.
Egen bil och B-körkort erfordras.
Ansökan
Du skickar din ansökan till antingen ulricehamn.pastorat@svenskakyrkan.se
eller post till Ulricehamns pastorat, Västra kyrkogatan 3B, 52330 Ulricehamn
Sista ansökningsdag är torsdag 20 augusti och tillsättning snarast möjligt efter augusti månad. Vi kommer att genomföra intervjuer under v. 35, men inkom gärna med din ansökan i god tid.
Om Du har frågor eller vill veta mer om tjänsten är Du välkommen att höra av Dig till:
Arbetsledande komminister Carina Tretow 0321-171 50 carina.tretow@svenskakyrkan.se
Församlingsdiakon Inger Mellåker 0321-171 30 inger.mellaker@svenskakyrkan.se
Personalansvarig Gunnar Böhm 0321-171 07 gunnar.bohm@svenskakyrkan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
post: Ulricehamns pastorat Västra kyrkogatan 3, 523 30 Ulricehamn
E-post: ulricehamn.pastorat@svenskayrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diakoniassistent Ulricehamn". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns Pastorat
(org.nr 252005-0069), https://www.svenskakyrkan.se/ulricehamn
Västra Kyrkogatan 3 B (visa karta
)
523 30 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Församlgård Pastexp Kyrka Jobbnummer
9988217