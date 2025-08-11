Ulricehamn söker dig som vill vara timvikarie!
Ulricehamns kommun är i en spännande expansionsfas - vi växer men bevarar vårt lilla samhälles själ. Som kommunens största arbetsgivare, med över 2 200 medarbetare i mer än 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett arbetsliv där samhällsnytta, utveckling och gemenskap går hand i hand. Här präglas vardagen av Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden", där vi utvecklar, tänker nytt och njuter av livet, tillsammans.
Att jobba hos oss innebär att göra verklig skillnad i människors vardag - varje dag, året om. Här finns unik variation i uppdragen, stora möjligheter till personlig och karriärmässig utveckling, och en kultur som uppmuntrar både mod och engagemang.
Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Har du några planer för hösten? Söker du ett flexibelt arbete med barn, ungdomar eller äldre? Då är du varmt välkommen med en ansökan till oss!
Om jobbet
Vi söker timvikarier till förskola, skola, äldreomsorg, funktionsnedsättning, kök och lokalvård.
Som timvikarie i förskolorna i kommunen medverkar du som en del i arbetslaget så att varje barn erbjuds en trygg omsorg samt medverkar i främjandet av alla barns utveckling och lärande. Det innebär att du som timvikarie i förskolan med läroplanen som grund, är aktiv i genomförandet av det som utgår från arbetslagets planering.
I arbetet som lärare ingår uppdraget undervisning och planering i årskurs F-6. Undervisning och planering sker såväl enskilt som tillsammans med arbetslaget, enligt gällande styrdokument. I tjänsten kan även rastvaktande samt pedagogiska luncher ingå.
Gemensamt för funktionsnedsättning och äldreomsorg, är att du arbetar med människor. Du möter dem i deras vardag och ser till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett.Inom äldreomsorgen arbetar du inom hemtjänsten eller på ett vård och omsorgsboende. Om du arbetar inom hemtjänsten, innebär arbetet mycket ensamarbete och alla arbetsinsatser utförs i vårdtagarens hemmiljö. Om du istället arbetar på ett vård- och omsorgsboende, samarbetar du med kollegor på en avdelning. Gemensamt för dessa två områden, är att du stöttar vårdtagarna i deras dagliga hygien, personliga omvårdnad, måltidsstöd, förflyttningar, socialt umgänge samt uppmuntrar till aktivitet.Inom funktionsnedsättning arbetar du med personer i alla åldrar, den gemensamma nämnaren är att man har någon slags funktionsnedsättning. Centralt för arbetet är att du ger stöd, service och omvårdnad. Du kan arbeta som stödbiträde/stödassistent, personlig assistent eller som boendestödjare.
Inom kök och lokalvård så arbetar du på något av våra kök exempelvis skola, förskola, vård och omsorgsboende.
Din arbetstid är enligt överenskommelse utifrån verksamhetens behov och dina önskemål. Vi bedriver verksamhet dagtid för förskola och skola. Inom funktionsnedsättning och äldreomsorg förekommer det arbetspass dag, kväll, natt och helg och du lägger dig tillgänglig i ett system som vi arbetar i. Om du har specifika begränsningar när du kan arbeta, skriv med det i din ansökan.
Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har genomförd gymnasieutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig. För arbetet krävs att du har fyllt 18 år och har goda kunskaper i det svenska språket; både i tal och skrift.Det är meriterande om du har godkända betyg från barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet. Tidigare erfarenhet av arbete med barn, ungdomar eller äldre är meriterande. Det är viktigt att du har en god datorvana eftersom du behöver hantera verksamheternas digitala verktyg.Vi söker dig som har ett starkt, positivt engagemang för människor. Du har ett gott bemötande och lätt för att kommunicera och samverka med barn, ungdomar, äldre, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört och smidigt sätt.Vi kommer även lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Det är starkt meriterande om du har B-körkort och tillgång till egen bil, då behovet av personal kan vara utanför de centrala delarna av kommunen.
