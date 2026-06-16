UI/UX-designer på deltid
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-16
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, Solna
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, Sundbyberg
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Vår klient, en FX-mäklare, söker en UI/UX-designer som kommer få chansen att sätta sin egna prägel på en banbrytande AI- och tradingplattform i teknikens absoluta framkant. Du får en central roll i att forma användarupplevelsen för en AI-driven tradingplattform och bidra till att revolutionera fintech-branschen med innovativ design.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som UI/UX-designer kommer du att spela en avgörande roll i att utveckla och förbättra användarupplevelsen för vår klients produkter. Du kommer att arbeta i ett distribuerat team och bidra till att forma framtidens tradingplattform genom att säkerställa en intuitiv och engagerande design.
För att vi ska kunna gå vidare med din ansökan krävs:
Inskickad portfolio
Att du studerar under hösten 2026 och framåt
Alternativt har annan sysselsättning på minst 50%
Du erbjuds Vi erbjuder en unik möjlighet att växa inom ett innovativt fintech-bolag. Du får flexibla arbetstider, heltid under sommaren och på sikt, samt chansen att arbeta med banbrytande AI-teknik.Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ansvara för att designa och optimera användargränssnitt för digitala produkter, med fokus på en AI-driven tradingplattform och redesign av befintliga digitala ytor.
Designa och optimera användargränssnitt för vår klients AI-drivna tradingplattform.
Utföra redesign av befintliga webbplatser och dashboards för att harmonisera med en ny visuell identitet.
Samarbeta nära med utvecklingsteamet för att säkerställa snabb och effektiv leverans av nya produkter.
Bidra till att avlasta det befintliga designarbetet och hantera en ökande produktionstakt.
Vi söker dig som
Studerar på minst 50% inom relevant område, t.ex. UX design, frontend eller liknande med minst 1 år kvar av studierna.
Erfarenhet av att skapa och designa applikationer.
Flytande i svenska och engelska i både tal och skrift.hahah
En stark och övertygande designportfölj.
Genuint och djupt intresse för design, med en passion för front-end och webbdesign.
Bifogat portfolio i din ansökan
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av designverktyg som Figma eller Photoshop.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Målmedveten
Ansvarstagande
Noggrann
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "QUUFVQ". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9966037