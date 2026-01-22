UH-samordnare till Stora Enso Skoghall
2026-01-22
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Vill du ha en nyckelroll i en högautomatiserad industrimiljö? Som UH-samordnare driver du underhåll, planering och säkerhet i en tekniskt avancerad verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som UH-Samordnare har du en central roll i att planera, samordna och driva underhållsarbetet inom kartongproduktionens områden. Miljön präglas av hög automationsgrad, snabba förlopp och täta planerade produktionsstopp, vilket ställer höga krav på teknisk förståelse, struktur och framförhållning.
I rollen ansvarar du för att göra tekniska bedömningar av inkomna arbetsorder och säkerställa att rätt åtgärd planeras utifrån anläggningens behov. Med din kompetens inom el, instrument och automation analyserar du felorsak och åtgärdsnivå samt säkerställer att rätt kompetens, resurser och tidpunkt väljs för genomförandet. I rollen ingår bland annat att:
Planera, bereda, prioritera och tidsätta arbetsorder i UH-system (SAP)
Säkerställa att arbetsorder håller hög teknisk kvalitet och innehåller tillräcklig information för säkert och effektivt utförande
Göra tekniska bedömningar kring felsökning, åtgärdsval och behov av vidare analys
Samordna resurser inom el, instrument och automation samt samverka med mekaniskt underhåll
Planera och leda underhållsarbete vid månatliga UH-stopp samt det årliga större höststoppet, ofta med lång framförhållning
Säkerställa materialförsörjning, reservdelar, inköp och externa resurser
Arbeta aktivt med elsäkerhet, riskbedömningar och säker arbetsmiljö
Vara kontaktperson gentemot leverantörer och entreprenörer inom automation och el
Bidra till långsiktiga underhållsplaner, förbättringsarbete och utveckling av arbetssätt
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse med tyngdpunkt inom automation och/eller el, och som trivs i en samordnande roll där både analys och genomförande är avgörande. Du är van vid industriell drift där tillgänglighet, säkerhet och tempo är kritiska faktorer.
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad med förmåga att arbeta metodiskt även i ett högt tempo. Du är stresstålig och trygg i att fatta prioriteringsbeslut när många aktiviteter pågår parallellt och olika intressen konkurrerar om uppmärksamheten. Du har en god kommunikativ förmåga och trivs i samarbete med både interna funktioner och externa leverantörer. Vidare har du lätt för att växla mellan detaljfokus och helhetsperspektiv och drivs av att ligga steget före i planering och genomförande. Du är förändringsbenägen och uppskattar variation i arbetet, där ingen dag är den andra lik. Vidare tror vi att du har:
Eftergymnasial teknisk utbildning, gärna med inriktning mot el, automation eller instrument, alternativt motsvarande förvärvad kompetens genom relevant arbetslivserfarenhet
Bred teknisk kompetens inom el, instrument och automation (specialistdjup är meriterande men inte ett krav)
Erfarenhet av felsökning i automatiserade produktionsmiljöer
Erfarenhet av arbete i UH-system, där SAP är en stark merit
Mycket god datorvana samt goda kunskaper i Office
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
God förståelse för elsäkerhet, risker och regelverk i industriell miljö
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som UH-samordnare är en direktrekrytering där du blir anställd av Stora Enso. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Adam Fransson Mörk på adam.f.mork@eterni.se
eller 073-861 72 53.
Rekryteringsprocessen kan innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Plats: Skoghall
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
652 16 KARLSTAD Arbetsplats
Stora Enso AB Kontakt
Adam Fransson Mörk adam.f.mork@eterni.se Jobbnummer
