UH ingenjör
Randstad AB / Byggjobb / Huddinge Visa alla byggjobb i Huddinge
2026-07-02
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, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Brinner du för att arbeta med underhåll i en GMP-miljö och tillgodose att allt underhåll utförs med högsta kvalitet för att säkerställa driften på sajten? Drivs du av att arbeta med felsökningar av teknisk natur i nära samarbete över avdelningsgränser? Då har vi det perfekta uppdraget för dig! För vår kunds räkning, ett ledande och framgångsrikt företag i södra Stockholm, söker vi nu en engagerad och drivande Underhållsingenjör. Här blir du en del av en kompetent grupp med stor erfarenhet inom fastighetsskötsel, GMP, underhållsplanering och ständiga förbättringar. I rollen som Underhållsingenjör förväntas du självständigt kunna planera, strukturera och driva underhålls- och förbättringsarbeten på anläggningen. Du kommer att ha ett brett kontaktnät och samarbeta tätt med såväl interna avdelningar som externa entreprenörer och myndigheter för att optimera processerna och säkerställa en stabil produktion.
Att vara konsult på Randstad:
Att arbeta som konsult hos Randstad är en fantastisk möjlighet att bygga på din erfarenhet, bredda ditt nätverk och få foten in på spännande arbetsplatser. Som konsult är du anställd av oss, men har din dagliga arbetsplats hos vår kund. Vi värnar om din trygghet och hos oss får du en dedikerad konsultchef som stöttar dig i din karriär, följer upp din utveckling och ser till att du trivs på din arbetsplats. Vi erbjuder marknadsmässig lön, kollektivavtal, tjänstepension samt förmåner som friskvårdsbidrag. För oss är det viktigt att du känner dig som en själkvlar del av Randstad, samtidigt som du blir en värdefull tillgång ute hos vår kund.
Ansvarsområden
Förebyggande och avhjälpande underhåll: Planera och genomföra underhåll av utrustning, fastighets- och mediasystem.
Validering och kalibrering: Kalibrera, validera och re-validera utrustning enligt fastställd underhållsplan och instruktioner.
Projektledning: Driva och medverka i underhålls- och investeringsprojekt av olika omfattning.
Dokumentation: Dokumentera planerat och utfört arbete noggrant i företagets underhålls- och arbetsordersystem.
Kvalitetsarbete: Arbeta med avvikelse- och ändringshantering i företagets kvalitetssystem samt upprätta nya instruktioner och rutiner.
Externa kontakter: Medverka vid inspektioner från kunder och myndigheter.
Inköp och budget: Ansvara för inköp av reservdelar och beställning av extern service till utrustningar inom ramen för budget samt bedöma och fatta beslut om åtgärder utifrån gällande behörigheter.
Förbättringsarbete: Identifiera, utföra och dokumentera förbättringsarbeten enligt LEAN-principer.
Support och arbetsmiljö: Stötta samtliga avdelningar och hyresgäster med teknisk support samt delta aktivt i företagets systematiska Säkerhets-, Hälsa- och miljöarbete.Kvalifikationer
Utbildning: Teknisk eller naturvetenskaplig akademisk utbildning alternativt likvärdig erfarenhet inom processindustriell verksamhet, gärna från medicinteknisk eller läkemedelsproduktion.
Erfarenhet av underhåll: Erfarenhet av systematiskt underhållsarbete med förebyggande och avhjälpande underhåll i en GMP-reglerad miljö.
Projektvana: Erfarenhet av att självständigt driva mindre och medelstora underhålls- och investeringsprojekt.
Meriterande: Tidigare erfarenhet av inköp av bygg-, reparation- och underhållstjänster.
Personliga egenskaper: Strategisk förmåga med ett proaktivt arbetssätt för att uppnå uppsatta mål. Du har ett genuint och brinnande intresse för teknik, ett systematiskt arbetssätt samt mycket god förmåga att etablera kontakter och samarbeta flexibelt utifrån olika beställares behov.
Systemkunskap: Lätt för att arbeta med datoriserade system och mycket god kompetens inom Microsoft Office 365-paketet.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/5ab3244d-6062-4be2-ad80-949732a4bf34
141 75 KUNGENS KURVA Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9989333