Ugglan söker servis/bar/lekledare. Deltid.
2025-10-01
På Ugglan jobbar du inte som vanlig servis utan det blir mer en kombo av servis och lekledare då många gäster kommer för våra aktiviteter. Här får du ta hand om sällskap och guida dem genom kvällen med aktiviteter, mat och dryck. Det blir också inhopp i baren. Full rulle. Det är roligt att jobba på Ugglan du får mycket kontakt med gäster, de är här för att ha kul och de har de. Stämningen är god bland gäster och personal. Vi har ett brett ölutbud, maten är streetfood baserad och mycket uppskattad. Du behöver inte kunna våra aktiviteter det lär vi dig.
Ett plus om du har kassavana samt viss vana av att prata inför större grupper. Många som jobbar här pluggar och har Ugglan som ett deltidsjobb. Helger är ett krav.
OM UGGLAN
Ugglan är en fritidsgård för vuxna som enl uppgift ser ut som en svartklubb i Berlin. Det erbjuds en rad olika aktiviteter; boule, shuffleboard, rundpingis, dart, biljard, airhockey, foosball, flipper, arkadspel, sällskapspel osv som kombineras med ett bra ölsortiment och street food baserat gott käk. Ugglan ligger på Närkesgatan på Söder vid Nytorget. Kika gärna på vår sajt om du vill veta mer. http://ugglanboulebar.se/
DELTID
Tjänsten är garanterad två dagar i veckan med möjlighet till mer.
ARBETSTIDER
Ugglans öppettider är måndag-torsdag 16-23, fredag 16-01, lördag 12-01. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: kontakt@ugglanboulebar.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Närkesgatan 6
116 40 STOCKHOLM
