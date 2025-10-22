Uddevalla tingsrätt söker beredningsjurister
Sveriges Domstolar, Uddevalla tingsrätt / Juristjobb / Uddevalla Visa alla juristjobb i Uddevalla
2025-10-22
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Uddevalla tingsrätt i Uddevalla
Uddevalla tingsrätt är en domstol med ca 40 anställda, varav nio ordinarie domare, inklusive lagman, två tingsfiskaler, en beredningsjurist samt nio notarier. Tingsrätten handlägger drygt 3 600 mål och ärenden per år.
Domkretsen sträcker sig från Stenungsund i söder till Strömstad i norr.
Verksamheten är indelad i en målenhet och en administrativ enhet.
Vi strävar efter att vara en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare. Vår ambition är att mål och ärenden ska handläggas på ett rättssäkert och effektivt sätt och att de som kommer till oss ska känna att de får ett gott bemötande.Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Du kommer i första hand att tillhöra målenheten för domare. Arbetsuppgifterna kommer att variera utifrån verksamhetens behov. Du kommer bland annat att självständigt bereda och avgöra mål i enlighet med behörighet, men även stödja domare vid beredning av brottmål och tvistemål. Du kommer att arbeta tillsammans med, och vara ett stöd för, målenhetens domare, notarier och domstolshandläggare.
Arbetet innebär också mycket externa kontakter med parter, advokater och andra ombud, myndigheter och allmänhet. Du ska inte vara protokollförare vid förhandlingar.
I tjänsten ingår även att vara ett stöd vid utlämnande av allmänna handlingar, sekretessbedömningar, samt andra juridiska frågor. Du kommer få delta i remissarbete och även i övrigt vara ett juridiskt stöd för den administrativa enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig med:
• Juristexamen
• Notariemeriterad med goda betyg eller vitsord från tingsrätt
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• Goda kunskaper i Office-paketet
• God förmåga att arbeta i en digital miljö
Meriterande:
Ytterligare erfarenhet från domstol och annat kvalificerat juridiskt arbete är meriterande.
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen som beredningsjurist är det avgörande att du kan arbeta självständigt och effektivt, är analytisk och noggrann. Du ska ha ett gott omdöme och en mycket god samarbetsförmåga samt en utvecklad förmåga att arbeta resultatinriktat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har lätt för att hantera flera olika moment i arbetet och ser till helheten och löser problem.
Under perioder med hög arbetsbelastning är din förmåga att prioritera och planera ditt arbete extra viktigt. Inom ramen för ditt arbete tar du egna initiativ samtidigt som du är beredd att hoppa in där det behövs. Du har en mycket god kommunikativ förmåga och förmedlar både muntlig och skriftlig information tydligt och enkelt. Du är en van datoranvändare. Du uttrycker dig mycket väl i tal och i skrift på svenska och talar och förstår engelska. Övriga språkkunskaper kan vara meriterande.
För att vara aktuell för anställning hos Uddevalla tingsrätt behöver du bedömas som lämplig för anställning i domstol. Det innebär bland annat att du står för demokratiska värderingar och rättsstatens principer.
Kontroll av Polisens misstanke- och belastningsregister kommer att göras inför anställning.
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Domstolen tillämpar individuell lönesättning.
Ansök senast den 14 november 2025.
Till din ansökan bifoga slutbetyg från juristprogrammet och betyg eller vitsord för att styrka notariemeriteringen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/177". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Uddevalla tingsrätt Kontakt
Lagman
Per Hjort 0522-657121 Jobbnummer
9570040