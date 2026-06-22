Uddevalla: Erfaren Projektledare från fordonsindustrin
Jobbakuten Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Uddevalla Visa alla maskiningenjörsjobb i Uddevalla
2026-06-22
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, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Vi söker en självgående, strukturerad och driven projektledare till vår enhet Phinia i Åmål. Du kommer att arbeta i en internationell miljö med nära samarbete mellan olika funktioner, kunder och globala team. Rollen passar dig som trivs med att leda projekt från start till mål och som motiveras av att skapa resultat genom planering, samordning och ett starkt engagemang.
Vi erbjuder:
En månadslön på 50 000–60 000 kr om du uppfyller alla våra krav
Förskottssemester (betald semester i förväg)
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom teknik eller företagsekonomi, alternativt motsvarande erfarenhet
Minst 2 års erfarenhet av projektledning, teamledning eller samordnande roll, gärna inom fordonsindustrin
God kunskap inom projektledning, projektplanering och projektmetodik
Stark analytisk förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt
Erfarenhet av att driva projekt inom uppsatta tidsramar och budgetar
God förmåga att kommunicera och samarbeta med tvärfunktionella team
Ledaregenskaper som motiverar och engagerar andra mot gemensamma mål
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skriftPubliceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att planera, koordinera och leda flera parallella projekt genom hela projektcykeln. Du säkerställer att projekt levereras enligt uppsatta mål avseende kvalitet, tid och kostnad samt fungerar som en viktig länk mellan kunder, produktion, teknik och övriga verksamhetsfunktioner.
Ansvarsområden:
Leda och koordinera flera parallella projekt och tekniska förändringar
Upprätta och följa upp projektplaner, tidsplaner, resurser, kostnader och risker
Säkerställa att projektmilstolpar uppnås enligt plan
Hålla regelbundna projektmöten och följa upp aktiviteter och leveranser
Delta i och leda kundmöten samt fungera som kundens kontaktperson i projektfrågor
Ansvara för uppföljning av prototypfaser och produktlanseringar fram till serieproduktion
Identifiera, analysera och hantera projektrelaterade risker
Samordna tvärfunktionella team för att säkerställa ett effektivt projektgenomförande
Stödja produktions- och förändringsprojekt enligt företagets processer
Förbereda och presentera projektstatus för kunder och företagsledning
Driva förbättringsinitiativ och kostnadsoptimeringar vid behov
Säkerställa effektiv resursplanering för att optimera produktivitet och leveransförmåga Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbakuten Väst AB
(org.nr 556622-8846)
451 30 UDDEVALLA Arbetsplats
Jobbakuten Jobbnummer
9973965