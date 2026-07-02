Uddeholms AB söker materialman till Terminalen Kapning
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2026-07-02
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Uddeholms AB är en av världens ledande tillverkare av verktygsstål, med kunder över hela världen. Vi är stolta över vår teknik- och innovationsavdelning, som är världsledande inom digitalisering, AI och energieffektivisering. Vår forsknings- och utvecklingsavdelning, belägen i Hagfors, är den största i världen inom verktygsstål.
Vill du arbeta i en roll där kvalitet, säkerhet och noggrannhet står i fokus? Nu söker vi en materialman till terminalen kapning.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Som materialman kommer du att arbeta dagtid och därför samarbeta med samtliga skiftlag. Arbetet innebär mycket eget ansvar för viktiga material, såsom elektroder, pulver och svetstråd. Tjänsten innebär en hel del självständigt arbete där du ansvarar för att säkerställa rätt materialflöden och ordning i lagret.
Du kommer rapportera till ansvarig chef på terminalen kapning och kommer ha kontakt och nära samarbete med bland annat enheterna AM, Sampack, MB3 samt våra lager.
Exempel på arbetsuppgifter
Väga ut material enligt beställningar
Truck och traverskörning
Ta emot och registrera inkommande material
Inlagring av material
Löpande inventering och uppföljning
Aktivt deltagande i förbättringsarbetet
Vem är du?
På Uddeholm är alltid säkerheten nummer ett, därför har du ett starkt säkerhets- och kvalitetstänk. Du arbetar noggrant och strukturerat samt har god planeringsförmåga. Du är initiativtagande och ta ansvar för att förbättra våra arbetssätt. B-körkort är ett krav och det är meriterande och du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i systemet SAP samt har truck och/eller traverskort.
Information och ansökan
Vid frågor angående tjänsten ber vi dig att kontakta ansvarig chef Alexander Forsdal på Alexander.forsdal@uddeholm.com
. OBS vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Sista ansökningsdag är 16 augusti men urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddeholms AB
(org.nr 556046-2755)
Uvedsvägen 15 (visa karta
)
683 85 HAGFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9990223