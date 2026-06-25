Uddeholms AB söker Lean Coach
Uddeholms AB / Datajobb / Hagfors Visa alla datajobb i Hagfors
2026-06-25
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Uddeholms AB är en av världens ledande tillverkare av verktygsstål, med kunder över hela världen. Vi är stolta över vår teknik- och innovationsavdelning, som är världsledande inom digitalisering, AI och energieffektivisering. Vår forsknings- och utvecklingsavdelning, belägen i Hagfors, är den största i världen inom verktygsstål.
Vi söker nu en Lean Coach till vårt team på UPS (Uddeholm Production System) .
Om jobbet
Vårt mål är att vara # 1 globalt inom vårt område med ett fossilfritt och klimatneutralt verktygsstål – vill du vara med och ta oss dit? Du kommer knyta kontakter, bygga erfarenheter och direkt vara med och påverka resultat som för Uddeholm framåt. Tillsammans med fem drivna kollegor bildar ni ett Team som stöttar organisationen med implementeringen av ledningsfilosofin: UPS.
Är du en strukturerad person med ett genuint intresse för människor och ständiga förbättringar? Drivs du av viljan att vara med och bidra till att arbetssätt och processer utvecklas framåt? Då kanske du är vår nya kollega på UPS Office!
Vad innebär rollen?
Du kommer bli en del av ett proaktivt team där samarbete och kommunikation är viktiga delar av arbetet. Som UPS Coach har du en viktig roll i att inspirera, utbilda och bidra till en kultur som skapar engagemang och delaktighet i hela företaget. Genom att vara lyhörd för verksamhetens behov driver du implementering av produktionssystemet med fokus på de processer, flöden och metoder som behöver förbättras.
Rollen innehåller stor variation där att coacha ledningsgrupper och medarbetare att uppnå resultat blandas med analys och strategiska planer, förbättringsprojekt/förbättringsaktiviteter. Du kommer att se stora delar av vår produktionsanläggning och få en bred organisationskännedom.
Tillsammans med din grupp utvecklar du och förbättrar metoder och verktyg.Publiceringsdatum2026-06-25Profil
För att du ska trivas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för människan, god kommunikativ och pedagogisk förmåga, hålla koll på detaljer samtidigt som du också kan höja blicken och se helheten kopplat till vår strategi. Du är noggrann, strukturerad och har god administrativ förmåga. Som person gillar du utmaningar, är engagerad och tycker om att arbeta tillsammans med andra. Du är resultat- och serviceinriktad och fokuserar på ständiga förbättringar. Du trivs med eget ansvar, är orädd för nya situationer och har förmågan att hantera ändrade förutsättningar. Då rollen innebär att stötta hela organisationen i att implementera och utveckla produktionssystemet, från chefer och ut i hela verksamheten, kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vi ser att du har en eftergymnasial utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du är van att arbeta mot uppsatta mål och att leverera på utsatt tid. Du har erfarenhet av LEAN-metodik. God datavana, framför allt i MS365, är en stor fördel och har du dessutom tidigare arbetslivserfarenhet inom ledande befattning är det mycket meriterande. Då vi är en global koncern som kommunicerar på svenska och engelska är dina språkkunskaper goda både i tal och skrift.
Tjänsten är placerad i Hagfors.
Kontaktuppgifter och ansökan
Frågor kring tjänsten besvaras av chef UPS Office Jonas Seiser jonas.seiser@uddeholm.com
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Sista ansökningsdag är 15 september men tjänsten tillsätts löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddeholms AB
(org.nr 556046-2755)
Uvedsvägen 15 (visa karta
)
683 85 HAGFORS Jobbnummer
9979438