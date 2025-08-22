Uddcomb söker ytterligare en senior konstruktör
2025-08-22
Vill du vara med och skapa tekniska lösningar i toppklass tillsammans med några av våra främsta experter? Är du en erfaren konstruktör som vill ta nästa steg i karriären? Då är det här rollen för dig.
Om rollen
Som Senior Konstruktör på Uddcomb kommer du primärt att arbeta inom vårt affärsområde New Builds, där vi levererar avancerade EPMI-projekt (Engineering, Procurement, Manufacturing & Installation) till kunder i olika delar av världen. Projekten genomförs i multidisciplinära team tillsammans med både interna och externa specialister.
Rollen innebär även möjligheter att på sikt bredda din tekniska kompetens inom våra övriga affärsområden: Life-Time Extensions, Nuclear samt Support & Services.
Vi söker dig som trivs med varierande arbetsuppgifter och är öppen för att bidra både inom och utanför din kärnkompetens.
Exempel på arbetsuppgifter
• Leda konstruktionsarbetet från koncept till färdig detaljkonstruktion
• Granska ritningsunderlag ur ett tekniskt och funktionellt perspektiv
• Stötta och leda juniora konstruktörer
• Besöka och kvalitetssäkra våra tillverkande leverantörer i Sverige och Europa
• Förbereda teknisk dokumentation för beräkning, tillverkning, transport och bruksanvisning
Ditt ansvar
• Utforma och utveckla mekaniska lösningar enligt gällande standarder
• Skapa CAD-modeller, ritningar och dokumentation enligt maskindirektivet, CE-krav m.m.
• Säkerställa att konstruktioner uppfyller krav på säkerhet, kvalitet, miljö och hållbarhet
• Genomföra och leda riskbedömningar
• Samverka med produktion och leverantörer för att säkra kvalitet och tillverkningsbarhet
• Bidra med teknisk support och arbeta aktivt med produkt- och processförbättringar
Du har befogenhet att
• Agera beslutsfattare kring tekniska lösningar och materialval inom projektets ramar
• Stoppa eller justera konstruktioner som inte uppfyller säkerhets- eller kvalitetskrav
• Godkänna eller avvisa lösningar utifrån gällande krav och riktlinjer
Vi söker dig som har
• Minst 3-5 års erfarenhet av konstruktion och tillverkning
• Gedigen erfarenhet av CAD-verktyg, gärna SolidWorks, samt dokumenthantering i SolidWorks PDM eller motsvarande
• Erfarenhet av svetsade och tunga komponenter med maskintoleranser är meriterande
• Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
• God kommunikationsförmåga och samarbetsvilja
• Vana att arbeta i Office 365
Välkommen till Uddcomb
Hos oss blir du en viktig del av ett teknikdrivet företag där dina idéer och din erfarenhet gör skillnad. Vi satsar på dig och din utveckling genom utbildning och erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med möjlighet att arbeta i både lokala och globala projekt - alltid med hög teknisk höjd och tydligt fokus på kvalitet och hållbarhet.
Ansökan & Kontakt
I den här rekryteringen samarbetar Uddcomb med Jefferson Wells, får du tjänsten kommer du att anställas av Uddcomb. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Carina Berg på mobil: 0703770747.
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-09-22.
