Tysktalande rådgivare till bank
2025-12-29
• Aktivt bearbeta nya och befintliga kunder på den tysktalande marknaden
• Genomföra kundmöten och förhandlingar
• Identifiera kundbehov och erbjuda skräddarsydda lösningar
• Samarbeta med interna team för att säkerställa hög kundnöjdhet
• Bidra till att utveckla försäljningsstrategier och nå uppsatta målProfil
• Flytande i både tyska och svenska, i tal och skrift
• Dokumenterad erfarenhet av försäljning
• Stark kommunikativ förmåga och relationsskapande kompetens
• Självständig, strukturerad och resultatorienterad
Om företaget
Vi erbjuder
• Månadslön: 30 000 kr + provision
• Arbetstiderna 8-17. Stängt röda dagar och helg.
• Fina kontorslokaler i centrala Stockholm
Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer - då är detta jobbet för dig.
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Borås, Eskilstuna, Örebro och Göteborg.
Vi är auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar till våra anställda. Som anställd på Recruitive får du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Detta är ett heltidsjobb.
