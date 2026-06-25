Tysktalande Logistikkoordinator till Transiett AB!
Svensk Autorekrytering AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Autorekrytering AB i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en internationell miljö där du får kombinera administration, kundkontakt och logistik? Nu söker vi en tysktalande administrativ koordinator till ett växande team inom fordonslogistik i centrala Stockholm.
I denna roll blir du en del av företagets logistikavdelning där teamet ansvarar för att koordinera och administrera transporter av bilar mellan säljare och köpare runt om i Europa. Arbetet innebär mycket kontakt med både säljare, köpare och transportörer för att säkerställa att varje leverans sker smidigt och enligt plan.
Du kommer att arbeta i ett team i Stockholm tillsammans med kollegor som hanterar bokningar, administration och uppföljning av transporter. Rollen passar dig som gillar struktur, kommunikation och att ha många kontaktytor.Arbetsuppgifter
• Administrera och koordinera transporter av bilar mellan säljare och köpare
• Boka transporter och följa upp leveranser
• Ha löpande kontakt med kunder, leverantörer och transportörer
• Säkerställa att transporter genomförs enligt plan
• Hantera dokumentation och administrativa uppgifter kopplade till leveranser
• Samarbeta nära med kollegor i logistikteamet
Din Profil
Vi söker dig som
• Behärskar tyska både i tal och skrift
• Har B-körkort
• Kan arbeta heltid, är analytisk och noggrann
• Behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift
• Har god samarbetsförmåga då du kommer samarbeta tätt med ditt team
• Van att arbeta utifrån budget & kostnadsoptimering
Meriterande om du tidigare arbetat med logistik, gärna import & export samt om du har erfarenhet från bilbranschen, som CMR- och COC dokument, mm.
Det är en fördel om du har erfarenhet från bilbranschen/logistik, men det är även viktigt för oss att rätt person kommer in i vårt team, så känner du träffad - prova att söka ändå!
Referenser samt utdrag ur belastningsregister kommer att efterfrågas för kandidater som går vidare i rekryteringen.
Vi erbjuder
• En internationell arbetsmiljö med många kontaktytor
• En varierad roll där du får ta ansvar och utvecklas
• Ett sammansvetsat team i Stockholm
• Möjlighet att utvecklas inom logistik och transport Om företaget
Transiett AB är ett av Sveriges ledande exportföretag inom bilbranschen och vi befinner oss i en expansiv och utmanande fas där vi ständigt söker ny kompetens för att ta nästa steg.
Som anställd hos Transiett får du:
• En fot in på ett spännande bolag i stark tillväxt
• En utmanande och varierande roll med trevliga kollegor
• Stora möjligheter att växa professionellt, bygga nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden
• Fast månadslön med förmåner som tjänstepension
• Möjlighet att arbeta från våra kontor i Spanien och Tyskland
• Och självklart - roliga AWs!
Besök gärna vår hemsida för att läsa mer om oss: transiett.com
Kontaktuppgifter
Denna rekrytering sker i samarbete med Autorekrytering. Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Alida Antonsson på tel. 070-664 65 81 eller mail alida.antonsson@autorekrytering.se
eller Kajsa Hessel på tel. 070 157 29 83 eller mail kajsa.hessel@autorekrytering.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), https://www.autorekrytering.se/
Drottninggatan 33 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Autorekrytering Kontakt
Alida Antonsson alida.antonsson@autorekrytering.se 0706646581 Jobbnummer
9978179