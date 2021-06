Tysktalande kundtjänstmedarbetare för Beyond Nordics E-handel - BeyoNord AB - Butikssäljarjobb i Upplands Väsby

BeyoNord AB / Butikssäljarjobb / Upplands Väsby2021-06-28Beyond Nordic är ett svenskt varumärke inom friluftskläder & outdoor som växer snabbt. Därför letar vi nu efter en ny stjärna på heltid till vårt kontor och lager i Upplands Väsby, Stockholm. Beyond Nordic erbjuder grymma friluftsplagg för utomhusbruk till hela världen via vår egen e-handel (www.beyondnordic.com).Vi söker nu dig som kan arbeta lösningsorienterat, självständigt och har bra förståelse för kundvård. Detta då den här tjänsten kombinerar lagersysslor som att plocka och packa inkommande beställningar från e-handeln, hantera returer och byten samt svara på kundtjänstärenden. Kundtjänst erbjuds på tyska, svenska och engelska, varvid flytande skrift och tal är ett krav. Då en stor del av våra kunder är tysktalande söker vi nu dig som ska bli ansvarig för vår tyska kundtjänst.Vi söker dig:Som kan jobba strukturerat och effektivtÄr initiativtagande och inte är rädd för att ta iSom kan uttrycka sig väl och korrekt i skriftMeriterande:Du har erfarenhet från mindre e-handelsföretagDu har vana av lagerarbeteDu har vana av kundtjänstarbeteDu kan tyska i tal och skriftDå Beyond Nordic växer snabbt kan tjänsten utvecklas över tid i takt med att vi blir större. Arbetsuppgifterna kan även variera från tid till annan, beroende på behov som uppstår.Tjänsten är på full tid och kommer tillsättas omgående.2021-06-28Sista dag att ansöka är 2021-07-28BeyoNord ABKanalvägen 2019461 Upplands Väsby5832660