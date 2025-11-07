Tysktalande Inside Sales till Titanium Gateway!
2025-11-07
Är du en serviceinriktad person som vill ta din passion till nästa nivå - i en roll där struktur, kvalitet och internationella kontakter står i centrum?
Hos oss blir du en viktig del av en spännande tillväxtresa och du får chansen att utvecklas i en högaktuell bransch där kvalitet står i fokus.
Om rollen
Som innesäljare blir du en nyckelperson i kontakten mellan kund, produktion och lager. Du kommer att arbeta nära våra erfarna säljare, som du inledningsvis kommer att avlasta, för att sedan successivt ta över kundansvaret för mindre konton. Du ansvarar här för hela orderflödet - från första kundkontakt till leverans - och ser till att allt flyter smidigt, professionellt och med högsta kvalitet. Du har daglig kontakt med våra kunder i första hand i Tyskland men även i Sverige och internationellt, och använder dina språkkunskaper i tyska för att skapa starka och långsiktiga relationer.
Om oss
Titanium Gateway är ett växande internationellt företag som specialiserar sig på lagerhållning och försäljning av titanprodukter i form av plåt, stång och rör för krävande användningsområden inom bl.a. flyg-, medicin- och försvarsindustrin.
Hos oss blir du en del av ett engagerat, kunnigt och prestigelöst team där samarbete, utveckling och ansvar står i fokus. Du får kollegor i Sverige, Tyskland, Finland, Litauen och UK - och blir en del av ett företag med en stark företagskultur där vi tror på att ge våra medarbetare frihet att växa och ta initiativ - tillsammans bygger vi framtidens Titanium Gateway.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Hantera kundförfrågningar, orderregistrering och uppföljning i affärssystemet.
• Upprätta offerter och prisförslag i samarbete med säljteamet.
• Ge förstklassig service till kunder på tyska, svenska och engelska.
• Samordna leveranser i nära dialog med produktion, lager och kund.
• Ansvara för fakturering och tillhörande administration.
• Dokumentera kundkontakter och affärshändelser i CRM-systemet.
• Stödja säljteamet med rapportering, statistik och analys av orderflöden.
Vi söker dig som
• Har gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot försäljning, administration
• Har minst 2-3 års erfarenhet av innesälj, ordermottagning eller kundservice.
• Talar och skriver tyska flytande - daglig affärskommunikation är en central del av rollen.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska.
• Är van vid att arbeta i affärssystem och trivs i en strukturerad miljö.
• Är noggrann, serviceinriktad och engagerad - du brinner för att skapa nöjda kunder och ordning i processen.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och inställning. Du är driven, relationsbyggande, och lösningsorienterad och trivs i ett team där vi hjälper varandra att lyckas.
Vi erbjuder dig
• En nyckelroll i ett växande företag med korta beslutsvägar och stort utrymme att påverka.
• Möjligheten att växa i takt med företagets framgång och ta nästa steg i din karriär.
• Ett sammansvetsat team med högt engagemang, arbetsglädje och mycket laganda.
• En global miljö med kunder och kollegor världen över - perfekt för dig som gillar variation.
• En arbetsplats där initiativ och nytänkande uppmuntras - dina idéer gör skillnad!
Övrigt
• Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
• Heltid
• Placering: Järfälla
Låter det som du? Eller någon du känner?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
Vi hanterar denna rekrytering internt och undanber oss kontakt med rekryteringsföretag. Tack på förhand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: kim.malm.tornqvist@titanium-gateway.com Omfattning
